Le comté d’Essex veut imposer des règles de conduite lors des réunions publiques

Trois nouvelles propositions pour renforcer le code de conduite pendant les réunions publiques ont été récemment soumises au conseil du comté d’Essex. Ces dernières visent notamment à réduire les comportements « frivoles, vexatoires et déraisonnables » venant des citoyens.

Mercredi soir, le conseil devra se prononcer à travers un vote pour approuver le nouveau code de conduite, ainsi que des politiques relatives aux visiteurs et aux intrusions.

Cette proposition fait suite à une réunion du conseil du comté qui s’est tenue le mois dernier et qui a été écourtée en raison de problèmes de comportement et de capacité, alors que plus de 200 personnes étaient présentes.

Des participants se sont indignés du projet de villes de 15 minutes, un concept d’urbanisme qui n’était pas à l’ordre du jour.

Certaines personnes qui voulaient s’exprimer n’ont pas pu le faire à cause des intimidations , a déclaré Hilda MacDonald, préfète du comté d’Essex.

Il y a eu des cris, des jurons, des perturbations constantes. Mes collègues ont entendu des menaces, des personnes ont parlé de prendre d’assaut les chambres. Nous ne pouvons pas avoir ce genre d’atmosphère lorsque nous voulons avoir une discussion publique, déplore-t-elle.

La politique relative aux visiteurs exigerait que le public passe par un contrôle de sécurité et d’identité. Elle interdirait également d’apporter des armes, des klaxons ou des mégaphones.

Quant à la politique relative aux intrusions, elle donnerait au comté le droit d’émettre un avis d’intrusion à l’encontre des personnes qui ne respectent pas les règles.

Elle pourrait également être utilisée pour prévenir les agressions, les comportements intimidants, les brimades, le harcèlement, le langage grossier et les comportements criminels lors de réunions publiques.

Une proposition jugée extrême par certains membres du public.

Tye Chambers, un habitant d’Amherstburg, a assisté à la réunion du mois dernier, au cours de laquelle le conseil municipal cherchait à recueillir les commentaires de la communauté dans le cadre de la révision du plan communautaire officiel du comté.

M. Chambers estime que les commentaires considérés comme menaçants ont été mal compris et que les participants ont crié parce qu’ils voulaient être entendus.

Je comprends qu’il y ait eu une menace et qu’ils se soient inquiétés pour leur sécurité, mais je pense que c’est un peu extrême. , a-t-il déclaré.

Les politiques sont basées sur des documents similaires des villes de Toronto et d’Ottawa.

Mme Macdonald qui est en faveur d’une révision du code de conduite ne pense pas que cela limitera la liberté d’expression du public.

Pour Alexandre Nanoff de l’Association canadienne des libertés civiles, de telles politiques doivent être suffisamment précises pour que les gens sachent quels genres de comportements sont inacceptables, mais en même temps permettre une participation significative des membres de la communauté.

Selon lui, l’utilisation des technologies pourrait être une piste de solution pour remédier aux problèmes de capacité et ainsi permettre à tous les participants d’écouter et d’être entendus.

Il pourrait y avoir certains moyens que la municipalité pourrait adopter pour permettre cette participation, comme une salle virtuelle au-delà de la participation en présentiel.

Une nouvelle réunion visant à recueillir les commentaires du public sur le plan communautaire officiel, qui avait été interrompue, se tiendra virtuellement le 7 juin.