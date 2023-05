Le Regroupement Petapan sera à Ottawa pour une annonce avec le fédéral

Les chefs des communautés innues d’Essipit, de Mashteuiatsh et de Nutashkuan seront à Ottawa jeudi pour une annonce au sujet du traité de Petapan avec le ministre fédéral des Relations Couronne-Autochtones.

Les chefs Martin Dufour, Gilbert Dominique, Réal Tettaut et le ministre Marc Miller feront le point sur les enjeux du projet de Traité, sur lesquels se sont entendus leurs négociateurs respectifs, et présenteront les prochaines étapes du procédé, ont-ils affirmé par voie de communiqué.

Québec, l'autre partenaire de l'éventuel traité, ne sera pas de la conférence puisque les négociations entre les communautés innues, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial se font en parallèle.

Le premier ministre québécois, François Legault, et le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, étaient d'ailleurs en rencontre la semaine dernière avec les chefs du Regroupement Petapan. Aucun commentaire sur le progrès des négociations n'a été fait.

Le gouvernement provincial s'était engagé à conclure une entente le 31 mars dernier.

Avec le Traité Petapan, s’il se concrétise, les communautés innues espèrent créer une version améliorée de la Paix des braves de 2002 et de voir leurs droits ancestraux sur leurs territoires être reconnus.

Le Regroupement Petapan représente les communautés innues de Mashteuiatsh au Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi qu'Essipit et Nutashkuan, sur la Côte-Nord. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il serait aussi le premier traité entre des communautés autochtones, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec depuis les années 1970 et les conventions de la Baie-James et du Nord-Est.

Contrairement à ce que veut accomplir le Traité Petapan, ces conventions compromettent les droits des communautés autochtones qui les ont signées en échange d'avantages économiques et d'une autonomie territoriale, notamment.

De leur côté, les communautés d’Essipit, de Mashteuiatsh et de Nutashkuan veulent que leurs droits soient reconnus et précisés sur le territoire. Cela encouragerait des relations stables avec Québec et Ottawa, selon elles.

Si les négociations entre Québec et les Innus sont plus lentes qu’avec Ottawa, il reste que le Traité Petapan serait historique, alors que les négociations à son sujet durent depuis plus de 40 ans.