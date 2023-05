Le programme annuel de lutte contre les larves de moustiques débute à Winnipeg

La Ville de Winnipeg a annoncé, mercredi, le début de son programme de lutte annuelle contre les insectes. Des opérations au sol et par hélicoptère vont cibler les larves de moustiques qui vivent encore dans l’eau, avant qu’elles ne deviennent des moustiques adultes.

Le surintendant de la Direction de la lutte contre les insectes, David Wade, explique que le moment est propice pour mener cette lutte en raison des conditions météorologiques favorables.

Des précipitations hivernales inférieures à la moyenne et une fonte printanière lente ont fait en sorte que les conditions sont propices pour entamer la lutte contre les moustiques, affirme-t-il.

La Ville indique que ce programme repose sur une stratégie qui respecte l’environnement, et inclut les actions suivantes : Des opérations larvicides 100 % biorationnelles réalisées à l’aide d’équipements au sol et de quatre hélicoptères.

La surveillance et le traitement de plus de 28 000 hectares d’eau, tant que les conditions météorologiques le permettent.

La pose de pièges à lumière afin de contrôler les moustiques adultes nuisibles.

Un avis public sera émis 24 heures avant que le début du traitement contre les moustiques nuisibles.

Des avis publics seront également diffusés (sur inscription)  (Nouvelle fenêtre) chaque jour afin de donner des renseignements détaillés sur l’emplacement des activités de traitement qui se dérouleront le soir même.

Lorsque des opérations larvicides seront menées par hélicoptère sur des lieux de rassemblement, comme des terrains de sport, parcs plus grands, terrains de golf, l’accès au public sera restreint 20 minutes avant et pendant l’application des produits.

Des affiches indiquant la date et l’heure des traitements prévus seront disposées environ 24 heures à l’avance, et les produits seront épandus aussi tôt que possible le matin.

Zones tampons

Les propriétaires qui ne veulent pas que leur résidence principale soit sujette aux applications de produit larvicide peuvent demander à être inscrits au registre anti-pesticide du programme de lutte contre les moustiques adultes nuisibles.

Les demandes de zone tampon doivent être envoyées par l’une des méthodes suivantes : par l’entremise d’une demande de service en ligne au 311 ;

par courriel à l'adresse 311@winnipeg.ca ;

par télécopieur au 311 ;

par la poste, à : Direction de la lutte contre les insectes, 3, rue Grey, Winnipeg (Manitoba) R2L 1V2 ;

en personne au 1539, rue Waverley.

À noter qu’un délai de 72 heures s’applique.

La Ville de Winnipeg encourage également les propriétaires à débarrasser toute eau stagnante de leur cour pour éviter la prolifération des moustiques.