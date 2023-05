Des infirmières auxiliaires de l’Ontario réitèrent leur demande pour un salaire de 35 $/h

Des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés en Ontario ont bravé la pluie, mercredi à Ottawa, pour dénoncer leurs conditions de travail et réitérer du même coup leur demande pour une augmentation générale de leur salaire à 35 dollars l’heure.

Le tout s’est déroulé dans le cadre d’un rassemblement d'environ une dizaine de personnes et d’une conférence de presse devant l’Hôpital Montfort, organisé par deux syndicats.

La vice-présidente francophone du Conseil des syndicats d'hôpitaux de l'Ontario (CSHO- SCFP ), Mélanie Viau, a partagé ses revendications en entrevue à Radio-Canada, au terme de la conférence de presse qui s’est déroulée devant l’entrée de l’Hôpital Montfort à Ottawa.

Mélanie Viau, infirmière auxiliaire autorisée de la région d'Ottawa à l'Hôpital Montfort et vice-présidente francophone du CSHO-SCFP Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

Mélanie Viau, qui travaille aussi comme infirmière auxiliaire autorisée à l'Hôpital Montfort, estime qu'en raison de la pénurie de main-d’œuvre qui sévit, on fait de plus en plus le travail des infirmières autorisées pour, quand même, un salaire pas mal moins [élevé].

« On veut être reconnus. » — Une citation de Mélanie Viau, vice-présidente francophone du CSHO - SCFP et infirmière auxiliaire autorisée

Les infirmières auxiliaires autorisées déplorent de ne pas avoir eu de hausse salariale, alors que les préposés aux bénéficiaires ont vu leur salaire augmenter de deux dollars l’heure.

Cette augmentation salariale des préposés les amène vraiment proche de notre salaire et puis, eux, [...] ils n’ont pas de licence à payer pour leur travail , avance Mélanie Viau. Ils ne sont pas réglementés, alors que nous, on l’est et on paye le même prix pour notre licence que les infirmières autorisées , poursuit-elle.

Des infirmiers et infirmières auxiliaires autorisés se sont rassemblés devant l'Hôpital Montfort, le mercredi 3 mai 2023. Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

Depuis que la cour a déclaré inconstitutionnelle la loi 124 du gouvernement de l'Ontario, qui prévoit notamment le plafonnement des hausses salariales des infirmières, ces dernières se sont vu accorder une augmentation de salaire rétroactive.

Mais… C'est juste que l'inflation, depuis ce temps-là, elle augmente , fait valoir Mme Viau. Comment est-ce qu'on est supposé pouvoir subvenir aux besoins de nos familles?

« La passion pour le travail que j'avais 25 ans passé, elle n'est plus là. [...] C'est une bonne job, mais les conditions font que maintenant, ça ne vaut plus la peine de rester. » — Une citation de Mélanie Viau, vice-présidente francophone du CSHO - SCFP et infirmière auxiliaire autorisée

Elle avance que plusieurs infirmières des hôpitaux d’Ottawa ont quitté leur poste pour aller travailler au gouvernement fédéral, dans l’espoir d’avoir un meilleur salaire. On a un combat constant avec le fédéral , lance-t-elle.

Deux syndicats qui représentent des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés de l'Ontario déplorent de ne pas avoir eu de hausse salariale, alors que les préposés aux bénéficiaires ont récemment vu leur salaire augmenter de deux dollars l’heure. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

L’Ontario souligne un nombre « record » d’infirmières embauchées

Dans une déclaration écrite en réaction aux propos partagés lors de la conférence de presse, une porte-parole du ministère ontarien de la Santé indique qu’en 2022, 12 000 personnes sont devenues de nouvelles infirmières autorisées et 30 000 personnes étudiaient pour le devenir en Ontario. Il n'est pas précisé si les infirmières auxiliaires sont comprises dans ces chiffres.

La déclaration écrite n'évoque toutefois pas les questions salariales.

Mais nous savons qu’il faut en faire plus. C’est pourquoi nous avons lancé Votre Santé , poursuit la porte-parole par écrit. Le dernier budget ontarien prévoit des investissements de 280 millions de dollars dans les programmes de formation pour le personnel de la santé, souligne l'équipe de la ministre Sylvia Jones.

Nous adoptons une approche tous azimuts pour bâtir un système de santé plus connecté et plus pratique afin que les Ontariennes et Ontariens puissent avoir accès à plus de services dans leur communauté, des temps d’attente plus courts et un meilleur accès à des soins de grande qualité , conclut la déclaration.

Avec les informations de Frédéric Pepin et Laurie Trudel