Saint-Stanislas a fait l’acquisition de son cimetière pour assurer sa pérennité

La municipalité a acquis son cimetière pour la somme symbolique d'un dollar. La fabrique lui a aussi versé près de 50 000 dollars pour l'aménagement et l'entretien des lieux, au besoin. Saint-Stanislas fait office de précurseur dans la province.

Quand on a contacté la notaire pour faire cette transaction-là, elle a eu quelques hésitations parce que je pense qu’on est parmi les premiers au Québec à avoir acheté un cimetière, affirme le maire, Mario Biron. Ce n’est pas quelque chose d’habituel, mais je pense qu’on va le voir de plus en plus.

Le diocèse de Chicoutimi confirme avoir des discussions avec d'autres municipalités dont il préfère taire les noms pour le moment. Il souhaite sensibiliser les élus à l'importance de préserver les lieux de mémoire, ne voulant pas les céder au privé. La baisse drastique des revenus de l'Église catholique et le manque de bénévoles et d'employés y sont pour beaucoup.

Une transaction peu courante

La tangente, c’est toujours de respecter les personnes qui sont inhumées et les contrats de cimetière qui sont là, indique la chancelière du diocèse, Isabelle Dallaire. On trouve que c’est la solution qui serait la plus avantageuse quand une communauté chrétienne n’est plus en mesure d’être responsable ou de fournir tous les services qu’elle voudrait bien rendre envers le cimetière.

La pratique permet donc au diocèse de consacrer ses ressources à d’autres facettes de la mission de l’Église.

L’ancienne secrétaire de la fabrique de Saint-Stanislas, Mariette Rousseau, s’occupait auparavant de l’entretien du cimetière. La dame de 80 ans s’est chargée de cette tâche pendant une vingtaine d’années. La municipalité a pris le relais en décembre dernier, avant que la fabrique ne soit dissoute.

Ils étaient prêts parce qu’ils comprennent aussi que le cimetière, c’est une partie de la vie des gens d’ici, explique la femme. Si on est là, c’est parce qu’il y a eu ces personnes-là qui sont ici , a indiqué la dame.

