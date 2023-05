Ingérence : le frère du premier ministre comparaît devant un comité parlementaire

C’est M. Trudeau lui-même qui a demandé de comparaître devant le comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique (ETHI) afin de défendre la réputation de la Fondation au sein de laquelle il est toujours actif à titre de membre de la succession.

Dans une entrevue accordée au journal Le Devoir la semaine dernière, Alexandre Trudeau avait affirmé qu’il souhaitait défendre la réputation de la Fondation, assurant n’avoir rien fait de mal .

La Fondation Pierre Elliott Trudeau est sous le feu des projecteurs depuis février, après des révélations du quotidien The Globe and Mail selon lesquelles cet organisme aurait reçu, en 2016, un don de 200 000 $ de la part de Zhang Bin, un conseiller politique du gouvernement chinois, et de Niu Gensheng, un homme d'affaires et philanthrope chinois.

Le quotidien torontois avançait alors que ce don était lié à un complot de Pékin visant à influencer Justin Trudeau après son accession à la tête du Parti libéral du Canada, en 2013. À la mi-avril, la Fondation confirmait avoir remboursé les deux paiements de 70 000 $ chacun reçus, pour un total de 140 000 $. Un dernier chèque de 60 000 $ n'a jamais été versé.

Vendredi, l’ancienne PDG de la Fondation, Pascale Fournier, avait témoigné devant ce même comité, critiquant la gouvernance de l’organisme. Mme Fournier, ainsi que huit membres du conseil d'administration ont démissionné en bloc le 11 avril dernier, évoquant de profondes divisions au sein du conseil d’administration entourant le don reçu par l’organisme en 2016.

Mardi, un autre ancien PDG de la Fondation, Morris Rosenberg, a lui aussi comparu devant le comité fédéral. M. Rosenberg, qui est également l’auteur du rapport sur l'évaluation du Protocole public en cas d'incident électoral majeur en 2021, a révélé qu’il pensait sincèrement qu’en faisant affaire avec les Chinois, son organisme exercerait une certaine influence sur Pékin . Avec le recul, c’était naïf , a-t-il toutefois ajouté.

En mars, le gouvernement de Justin Trudeau a nommé David Johnston à titre de rapporteur spécial sur l'ingérence étrangère lors des deux dernières élections fédérales. Son mandat a été précisé au début d'avril.

Les partis d'opposition à Ottawa continuent de réclamer la tenue d'une enquête publique sur l'ingérence étrangère. Une motion a même été adoptée en ce sens par les parlementaires à la fin mars.

Plus de détails à venir.