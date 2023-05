Une étude se penche sur les embouteillages et l’observation des ours en Alberta

Devant les risques occasionnés par les embouteillages liés à la présence des ours le long des routes de la région de Kananaskis, en Alberta, une étudiante au cycle supérieur de l’Université du nord de la Colombie-Britannique a publié une étude dans laquelle elle propose des solutions.

Aux endroits névralgiques, la chercheuse Annie Pumphrey propose de changer la limite de vitesse et d'installer des infrastructures d’arrêts ou des zones sans arrêt saisonnières, comme au parc national Kootenay.

Les parcs provinciaux ont moins de clôtures qui aideraient à créer une barrière entre les humains et les ours : Pour mieux gérer la congestion automobile, les gestionnaires de parcs devraient définir des règles précises concernant l’observation des ours le long des routes , dit-elle.

Selon Annie Pumphrey, ces règles pourraient inclure des lignes directrices à l'intention des visiteurs et des instructions sur la manière d'observer respectueusement les animaux. Elle ajoute que des structures claires permettraient aux responsables des parcs d'infliger des amendes aux contrevenants.

Dans d’autres situations impliquant des animaux sauvages comme l’observation des baleines, il y a des règles qui dictent combien de temps il est possible de s’attarder pour regarder les mammifères et à quelle distance , dit-elle. Cette industrie fait bien les choses en comparaison.

Un achalandage grandissant à l’origine du besoin

En entrevue, des experts ont fait comprendre à Annie Pumphrey que le taux d’achalandage à Kananaskis dépasse les plans de gestion de la région. Par exemple, la dernière mise à jour pour le parc provincial Peter Lougheed date de 2006.

Beaucoup a changé depuis 2006, notamment l’achalandage , souligne Annie Pumphrey.

Elle a constaté que la plupart des mesures prises dans la région de Kananaskis, qui comprend le parc provincial Peter Lougheed, sont encore des mesures réactives. C’est-à-dire qu’une réponse est mise en place seulement si un embouteillage se produit.

Et les visiteurs aussi ne savent plus où donner de la tête.

Annie Pumphrey travaille dans la région de Kananaskis depuis des années. Elle souhaitait étudier les réglementations qui permettraient d'assurer la sécurité des ours et des personnes sur les routes. Photo : Radio-Canada / Helen Pike

Dans sa recherche, Annie Pumphrey s’est penchée sur les expériences et les perceptions des visiteurs au moyen d'enquêtes et d'entretiens avec des experts, en particulier dans le parc provincial Peter Lougheed, une région qu'elle qualifie de pouponnière à grizzlis .

Il y a beaucoup de confusion et d’incohérences , déclare-t-elle.

Les visiteurs lui ont dit qu'il y avait un manque de compréhension et selon l’universitaire, la conduite à adopter n’est pas claire si un visiteur rencontre un ours sur le bord de la route.

Plus de la moitié des personnes interrogées ont dit ne jamais avoir vu de message ou d’instructions de la part de Parcs Alberta.

« Si vous n’avez jamais vu de grizzli auparavant, c’est difficile de ne pas s’arrêter pour regarder. » — Une citation de Annie Pumphrey, étudiante, Université du nord de la Colombie-Britannique

Je pense qu'il est important de se rappeler ce fait, de l’apprécier et de travailler avec lui plutôt que d'essayer d'empêcher les gens de faire ce qu'ils feront de toute façon , souligne-t-elle.

Les réseaux sociaux, un problème aggravant

Le directeur du programme WildSmart à l'Institut de la biosphère de la vallée de la Bow, Nick de Ruyter, soutient que la congestion automobile liée à l’observation des ours est inévitable.

Même en tant que résident de Canmore, c’est difficile de ne pas s’arrêter quand on rencontre un grizzli , admet-il. Mais Nick de Ruyter a vu des gens hausser la barre pour obtenir la photo parfaite.

« Les égoportraits, Instagram, Facebook, les vidéos TikTok, tout ça fait en sorte que les gens font des choses qu’ils n’auraient pas faites normalement. » — Une citation de Nick Ruyter, directeur du programme WildSmart

Nick de Ruyter, directeur du programme WildSmart, s'attend à ce que les rencontres avec des animaux sauvages se multiplient à mesure que les gens s'aventureront dans la nature. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Selon Nick de Ruyter, certains comportements peuvent rendre les ours anxieux, modifier leurs habitudes alimentaires et d’accouplement et même les inciter à traverser une autoroute où des véhicules circulent, un phénomène qui pourrait être évité.

Des recherches [comme celle d’Annie Pumphrey] , ajoute Nick de Ruyter, peuvent donner au gouvernement une idée des réalités sur le terrain pour que des investissements et des changements puissent être effectués .

« À un certain point, il faut se dire "c’est assez, nous devons donner de l’espace à ces ours et aux animaux, il faut diriger la conduite des gens". » — Une citation de Nick de Ruyter, directeur du programme WildSmart

L'éducation peut jouer un rôle important , a déclaré Nick de Ruyter.

Il rappelle au public qu’en cas de présence d’ours, il faut continuer à avancer, ne jamais descendre du véhicule et même de simplement déposer le téléphone et profiter de l’instant présent.

