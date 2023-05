Le Manitoba se prépare pour la saison des feux de forêts

Mercredi, l'Organisation météorologique mondiale a annoncé qu’il y a de fortes chances que le phénomène météorologique El Niño soit présent cette année. Si sa présence est confirmée, des records de chaleur considérables pourraient être atteints partout dans le monde.

Depuis le début du mois de mai, il y a 74 feux actifs dans plusieurs régions de l'Alberta en raison de la sécheresse et du vent. En Colombie-Britannique, pas moins de 150 feux de forêt ont été répertoriés depuis le 1er avril par la province.

Le Manitoba ne sera donc pas épargné, notamment avec un premier feu qui s’est déclaré au début de la semaine, rue Waverley, dans le sud de Winnipeg. Le gouvernement garde les yeux ouverts et se prépare, bien que la situation ne soit pas encore alarmante.

Même s’il n’est pas encore en mesure d’évaluer l’intensité des feux attendus cette année, le gouvernement rappelle que la saison des feux de l'année 2021 reste l’une des pires, avec 460 feux de forêt et 1 266 550 d’hectares brûlés.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Une période critique

Malgré le manque de précisions en ce qui concerne les températures, le météorologue de sensibilisation aux alertes d'Environnement et Changement climatique Canada Armel Castellan annonce : Mi-mai à mi-juin a l'air d'avoir des probabilités au-dessus des normales saisonnières quand on compare ça aux 30 années précédentes.

Les conditions étaient assez sèches pendant le mois d'avril et, donc, ça englobe une tendance pour dire que, si on a de la sécheresse, il y a des impacts pour les rivières, les niveaux des lacs et, en tout cas, ça pourrait aussi avoir un impact pour les feux de forêt , précise-t-il.

Selon l’expert, plusieurs facteurs doivent être réunis pour que la végétation des prairies ne s'embrase.

« Il faut de la chaleur, un manque d'humidité, que ce soit dans l'air ou dans les précipitations, et un vent, un petit vent, et, tout de suite, les conditions deviennent de plus en plus propices pour les feux de forêt. » — Une citation de Armel Castellan, météorologue de sensibilisation aux alertes à Environnement et Changement climatique Canada

Trevor Hadwen, spécialiste en agroclimat d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, est du même avis. Au printemps, s’il n'y a pas de végétation verte et qu’il y a beaucoup de combustible, c'est-à-dire de la matière végétale morte, de l'herbe morte, ce type de conditions alimente le feu , affirme-t-il.

Selon les dernières données disponibles en date du 31 mars 2023  (Nouvelle fenêtre) , les conditions de sécheresse du centre ouest, du sud-ouest et du sud-est sont à surveiller. Pour le moment, elles présentent des niveaux anormalement secs et de sécheresse modérée .

Par ailleurs, Trevor Hadwen mentionne que les machines des producteurs peuvent aussi être une source de chaleur pouvant déclencher des incendies lorsqu’elles sont utilisées sur des zones où il y a des herbes mortes. C’est notre plus importante préoccupation à l’heure actuelle , déclare-t-il, tout en appelant à la vigilance.

La province s'active

En ce qui concerne les mesures mises en place par la province, la responsable des opérations de lutte contre les incendies, Cailin Hodder, précise que l’heure est à la préparation.

Actuellement, nous veillons à ce que nos équipes soient prêtes et entraînées. Nous avons donc environ 180 pompiers dans tout le Manitoba qui se dirigent vers des bases et participent à différentes activités de formation et à des classes pour faire des mises à niveau et apprendre les procédures de sécurité.

Cailin Hodder explique que le Programme de prévention des incendies échappés du Manitoba collabore notamment avec le ministère des Ressources naturelles avant l’arrivée des feux.

Elle ajoute que plusieurs améliorations sont prévues sur le plan de leur matériel, notamment de leurs avions et de leurs radios, et que leurs pilotes suivent également des formations.

Nous sommes à la recherche de nouveaux candidats qui souhaiteraient travailler au Manitoba, particulièrement dans les communautés éloignées , précise Cailin Hodder.

Elle annonce par la même occasion qu’une journée communautaire de préparation aux feux de forêt sera organisée le 6 mai 2023, à West Hawk, dans le parc provincial du Whiteshell, notamment parce que c'est une zone sensible aux feux de forêt.