Le mystère de l’ancienne structure souterraine découverte à Terre-Neuve est résolu

Il y a quelques jours, l’entrée d’un passage, bordée de pierres superposées, est apparue pendant des travaux sur la rue Water.

La Société historique de Carbonear a précisé mercredi que deux pièces souterraines parfaitement intactes ont depuis été trouvées, un peu à l’est.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une chambre de la structure souterraine découverte à Carbonear. Photo : Gracieuseté de la Société historique de Carbonear

Ces deux pièces aux murs et aux planchers en pierres font environ 3 mètres sur 2 mètres et demi. Les plafonds voûtés sont d’une hauteur maximale d’environ 2,15 mètres.

Chaque pièce a sa propre entrée. Ce réseau souterrain était connecté à un édifice des environs, selon d’anciens résidents de ce bâtiment, affirme la Société historique de Carbonear dans un message publié sur Facebook, mercredi.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une chambre de la structure souterraine découverte à Carbonear. Photo : Gracieuseté de la Société historique de Carbonear

Keith Thomas, le dirigeant de la société historique, a fait appel à Jamie Brake, l’archéologue en chef de Terre-Neuve-et-Labrador, afin de déterminer ce qu’est cette structure souterraine.

Des Autochtones de l’Archaïque maritime il y a plus de 6000 ans aux affrontements entre les empires coloniaux européens, en passant par les visites effectuées par des Vikings au 11e siècle, Terre-Neuve a une histoire riche et variée, ce qui a alimenté toutes sortes de spéculations quant à l’âge et à l’utilité de cette mystérieuse structure.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Visite de la structure souterraine découverte lors de travaux. Photo : Gracieuseté de la Société historique de Carbonear

Emballé par la découverte, Keith Thomas avait quand même tenté de tempérer l’enthousiasme en début de semaine, indiquant qu’il s’agissait peut-être simplement d’un endroit où des ancêtres entreposaient leurs patates.

Avec son collègue Blair Temple, l’archéologue Jamie Brake a examiné des échantillons de sol recueillis dans cette structure. Ils ont conclu qu’il s’agissait d’un système de drainage particulièrement ancien.

Il aurait été construit dans les années 1800, ont-ils estimé. Ces chambres recoupent d’ailleurs un réseau d’égout datant d’une centaine d’années et toujours en usage aujourd’hui.

Impressionnante

Cette conclusion terre à terre peut décevoir, raisonne Jamie Brake. Néanmoins, il s’agit d’une infrastructure vraiment impressionnante et digne d’être documentée , a-t-il déclaré mercredi.

C’est indéniablement très bien construit , a-t-il ajouté. Sans être d’une dimension record, ce système de drainage est plus grand que la moyenne, si on le compare à ceux qui ont été bâtis dans la région de Saint-Jean de Terre-Neuve, dit Jamie Brake.

La structure mise au jour durant des travaux routiers à Carbonear se trouve tout près du bureau de poste. Photo : Société historique de Carbonear

Les chambres souterraines découvertes sont d’ailleurs dans un état remarquable, comme au jour où ils ont été construits , a précisé Keith Thomas, de la Société historique de Carbonear, dans une publication sur Facebook, mercredi.

Les responsables du chantier où la structure a été trouvée croient qu’il y a moyen de réaliser les travaux en cours sans la démolir, si l’on désirait la préserver, affirme la société historique.