Osisko trouve un partenaire pour mener Windfall au fil d’arrivée

La transaction, effective depuis mercredi, a mené à la création du Groupe minier Windfall. Osisko a reçu 300 millions $ à la signature et un paiement du même montant est prévu à la délivrance des permis d’exploitation.

Les deux compagnies deviennent partenaires à parts égales pour la suite des choses et pour les dépenses de construction de la future mine, située à 120 km à l’est de Lebel-sur-Quévillon. Gold Fields injecte aussi 75 millions $ pour sa participation dans les camps d’exploration d’Osisko, dans les districts d’Urban Barry et Quévillon.

On vit dans un monde de fusions et d’acquisitions, souligne Mathieu Savard, président de Minière Osisko. On voulait s’assurer qu’Osisko franchisse le fil d’arrivée. C’est la façon qu’on a trouvée pour assurer le financement de la construction. On discutait avec Gold Fields depuis un an. Ils ont reconnu le potentiel de Windfall très tôt. C’est pour eux un retour fracassant en Amérique du Nord, en choisissant le Québec et Windfall. C’est un beau témoignage pour notre équipe.

Un joueur international

Basée en Afrique du Sud, Gold Fields possède neuf mines en exploitation en Australie, en Afrique du Sud, au Ghana, au Pérou et au Chili. La compagnie avait tenté en vain d’acquérir Yamana en mai dernier, se faisant damer le pion par Agnico Eagle.

« On a évalué plusieurs options, mais pour nous, c’est un mariage de valeur, de vision et de culture d’entreprise. » — Une citation de Mathieu Savard, président de Minière Osisko

Ils [Gold Fields] n’ont pas d’opérations en Amérique du Nord et ils comptent sur l’équipe d'Osisko. Ils ont aimé le travail fait au niveau technique et nos approches avec les communautés d’accueil. Ils ont une pleine confiance dans l’équipe en place , affirme M. Savard.

Pas de retard

Le président d’Osisko ajoute que l’entente n'entraînera pas de retard dans le projet, dont l’étude d’impact sur l’environnement est présentement en évaluation par le COMEX.

On n’a pas de relations à rebâtir avec le milieu parce que nous gardons les mêmes interlocuteurs. Notre équipe demeure entière et on continue ce qu’on a entrepris. La transition est très douce et personne ne débarque pour changer quoi que ce soit , précise Mathieu Savard.

L’étude de faisabilité de la mine Windfall fait état de réserves de 3,2 millions d’onces d’or. L’objectif est une mise en production en 2025, pour une durée de vie de 10 ans.