La N.-É. dépense 10 M$ pour loger des sans-abris au Hilton pendant près d’un an

Le gouvernement progressiste-conservateur a signé un accord d'une valeur de 10 millions $ pour la location des 190 chambres de l'hôtel DoubleTree de Hilton à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, jusqu’au 24 mars 2024.

C’est le premier projet du genre en Atlantique , admet la ministre des Services communautaires, Karla MacFarlane.

Ça va aider des personnes qui se retrouvent sans-abris, des personnes qui ont peut-être un problème de santé et qui se rendent assez souvent aux urgences ou qui sont peut-être à l'hôpital en ce moment.

La province payait déjà pour que de nombreux sans-abris séjournent à cet hôtel. L'établissement près du pont Macdonald sera renommé The Bridge en vertu de son emplacement et de sa mission. Tout l'hôtel servira de refuge et de centre de santé. Les usagers seront aussi nourris sur place.

L’hôtel DoubleTree de Hilton est situé juste à côté du pont Macdonald qui mène au centre-ville d'Halifax. Son emplacement et sa mission lui ont valu le nouveau nom The Bridge, ou le pont en français. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

La ministre de la Santé Michelle Thompson dit que le centre de soins va offrir du soutien temporaire aux personnes qui ont besoin d'aide en santé mentale et les détourner des services d'urgence bondés en plus de contribuer à réduire la durée des séjours à l'hôpital des sans-abri.

Lorsque les patients sont assez bien pour sortir de l'hôpital, ils ont souvent besoin d'une convalescence à la maison , explique-t-elle. Jusqu’à maintenant, les personnes sans-abris n'avaient pas cette option et devaient rester à l'hôpital.

Le directeur général de l’Association du logement abordable de la Nouvelle-Écosse, Micheal Kabalen appuie l’initiative.

C’est excitant de voir le gouvernement mettre de l’avant des solutions créatives , dit-il.

C'est un investissement significatif qui va aider à se pencher sur le problème d’itinérance qu’on voit dans notre ville.

L’hôtel DoubleTree de Hilton héberge déjà des personnes sans-abris en vertu d’un accord avec la province. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Il espère que l’initiative qui s’étend de mai 2023 à mars 2024 pourra être prolongée si l'expérience s’avère positive. Mais il pense qu’il faudra bien plus qu’un hôtel pour répondre aux besoins des sans-abri de la Municipalité régionale d’Halifax et du reste de la province. Les données de l'Association indiquent qu'il y a 923 personnes en situation d'itinérance chronique dans la province.

Les hôtels ne sont pas nécessairement le meilleur endroit pour les personnes sans-abris , avoue Micheal Kabalen. C'est ce que nous avons, nous utilisons des hôtels, car il n'y a rien d'autre de disponible.

Il souligne que le gouvernement doit investir davantage dans les refuges, les logements de transition et les logements abordables.

Karla MacFarlane, à présent ministre des Services communautaires en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / David Laughlin

La ministre McFarlane assure que son gouvernement va continuer d’intervenir pour aider les sans-abri à se trouver un chez-soi et que l’hôtel n’est qu’une partie de la solution

En plus du coût de la location de l'immeuble, le gouvernement va verser 2,85 millions $ pour offrir des services, dont 1,5 million $ du ministère des Services communautaires pour les opérations, 1 million $ en financement pour la clinique du ministère de la Santé et du Mieux-être et 350 000 $ du ministère des Aînés et des Soins de longue durée.

La ministre MacFarlane précise aussi que les travailleurs de l'hôtel n’ont pas été laissés pour contre. Ils ont eu la possibilité de travailler pour le refuge, d’accepter un autre poste au sein du groupe Hilton ou des efforts sont en cours pour les aider à trouver un autre travail.