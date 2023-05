WestJet et ses pilotes continuent de négocier sur fond de mandat de grève

La compagnie aérienne WestJet et le syndicat qui représente ses pilotes ne se sont toujours pas entendus sur un nouveau contrat de travail, alors qu'une grève pourrait être déclenchée dans deux semaines.

Le syndicat Air Line Pilots Association, Int’l (ALPA) négocie au nom de près de 1850 pilotes une hausse de salaire et de meilleures conditions de travail.

La direction de WestJet et les représentants syndicaux se sont toutefois entendus pour participer à une ronde de négociations, à Toronto, entre le 8 et 16 mai, indique la compagnie aérienne.

Nous avons besoin de discuter avec les personnes qui prennent les décisions , dit un des représentants syndicaux, le commandant de bord Bernard Lewall, pilote à WestJet.

Les pilotes ont voté en faveur d’un mandat de grève, qui peut être déclenchée à partir du 16 mai si les négociations n’aboutissent pas. Ils pourront alors refuser de faire des heures supplémentaires ou complètement cesser de travailler.

Nous voulons éviter de faire grève, mais WestJet doit avoir plus de considération pour notre savoir-faire , dit-il.

Selon lui, des pilotes quittent WestJet tous les mois pour joindre les rangs d’autres compagnies aériennes.

Un des objectifs de l’ ALPA est de négocier un contrat de travail qui permettrait de réduire l'écart salarial entre WestJet et les autres compagnies au Canada et aux États-Unis afin de retenir les pilotes et d’en attirer d’autres.

Le mois dernier, le président-directeur général de WestJet, Alexis von Hoensbroech, a rappelé que les salaires américains sont adaptés au marché du pays, différent du marché canadien.

Bernard Lewall souligne que 240 pilotes ont quitté WestJet en 2022 et que 42 autres pilotes ont quitté la compagnie en février 2023. Photo : Radio-Canada / Justin Pennell

Les passagers qui ont acheté un billet pour voyager après le 16 mai devraient obtenir un nouvel itinéraire le jour du voyage, se faire rembourser ou avoir la possibilité de réserver un autre vol à une date ultérieure, si les pilotes font la grève.

Selon la réglementation en vigueur, les passagers ont le droit de demander un remboursement s'ils ne veulent plus voyager , dit Sylvie De Bellefeuille, avocate à Option Consommateur, une association qui défend les droits des consommateurs.

Les négociations entre WestJet et ALPA durent depuis septembre dernier.

Avec des informations de Taylor Simmons et La Presse canadienne