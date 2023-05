Nouveaux OGM : faites confiance à la transparence de l’industrie, dit Ottawa

Lors d'un point de presse virtuel, la ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, Marie-Claude Bibeau a expliqué que c'est un engagement de l'industrie de rendre cette information disponible, ce n'est pas une obligation légale .

L'Union des producteurs agricoles (UPA) et la Filière biologique du Québec avaient demandé à Ottawa que la transparence soit obligatoire. Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec avait réclamé la même chose et le gouvernement Legault avait appuyé ces demandes.

Les plus inquiets sont les producteurs biologiques, car les variétés de végétaux issues du génie génétique sont interdites dans la production bio. Même l'alimentation des animaux doit être effectuée sans OGM pour que la viande soit certifiée biologique.

Des dizaines de pays, dont ceux de l'Union européenne et le Japon, exigent que les aliments génétiquement modifiés soient étiquetés, incluant avec l'édition génomique.

Les producteurs bio craignent de planter sans le savoir des semences modifiées génétiquement ou donner ces végétaux à manger à leurs animaux.

Forte influence des lobbys

L'industrie des semences et le lobby agrochimique CropLife (dont est membre la multinationale Bayer) réclamaient plutôt que la transparence ne soit pas obligatoire, comme cela vient d'être annoncé. Leur influence s'est faite sentir tout au long du processus décisionnel.

Radio-Canada révélait mercredi que CropLife a même été associé à des conférences organisées par le Conseil national de recherches du Canada, une société d'État, pour informer le public au sujet de l'édition génomique.

La ministre Bibeau a expliqué que les producteurs de semences promettent d'améliorer leur base de données pour qu'elle soit claire, exhaustive et mise à jour.

« Le gouvernement prend l'engagement de faire la surveillance de cette base de données avec la complicité d'un comité multisectioriel. » — Une citation de Marie-Claude Bibeau, ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada

Un comité directeur gouvernement-industrie sera créé, incluant le secteur biologique, avec pour mandat d'établir des procédures pour la base de données et recommander des mesures de contrôle .

Des réactions mitigées dans le monde agricole

L'Association pour le commerce biologique du Canada se dit très déçu de cette décision qui la menace fortement le secteur .

Du côté de Vigilance OGM et de la la Coopérative pour l’agriculture de proximité écologique (CAPÉ), on se dit consternés : Il s’agit d’un recul majeur qui met en péril l’avenir du secteur agricole biologique.

Les mesures retenues ne répondent pas à l’ensemble des préoccupations exprimées, notamment sur la nécessité d’une transparence obligatoire, mais elles permettent un dialogue continu , a réagi le président de l' UPA Martin Caron. Le nouveau comité industrie-gouvernement devra faire preuve d’une très grande vigilance à cet égard , ajoute-t-il.

Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du Québec Photo : Radio-Canada / Tifa Bourjouane

Voix discordante au sein de l' UPA , le syndicat des Producteurs de grains n'a vu que du positif dans l'annonce, qui permettra à ses 9500 membres un meilleur accès à des variétés végétales améliorées afin de renforcer leur résilience face aux impacts des changements climatiques et de rester compétitifs face à leurs concurrents sur le marché agroalimentaire mondial .

La Fédération canadienne de l'agriculture y a vu aussi une bonne nouvelle : Ces directives appuieront notre sécurité alimentaire et nos objectifs de développement durable.

Le gouvernement du Québec n'a pas encore réagi et dit analyser le contenu de l'annonce.

Le NPD dénonce l'influence des lobbys sur la décision

On ne croit pas du tout à ce concept de transparence volontaire , dit le chef adjoint du Nouveau Parti démocratique (NPD), Alexandre Boulerice. On a toujours prôné une transparence obligatoire.

Le chef adjoint du NPD, Alexandre Boulerice Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

« On est inquiets de voir l'influence des grandes compagnies et de l'industrie pour orienter les décisions. [...] C'est le loup dans la bergerie. » — Une citation de Alexandre Boulerice, chef adjoint du NPD

Il fait le parallèle avec l'auto-inspection et l'auto-enquête qu'on a vu dans le passé, avec les compagnies ferroviaires .

Qu'est-ce que l'édition génomique ?

Tout le long de la conférence de presse, la ministre Bibeau a défendu le bienfondé de l'édition génomique. Elle a expliqué que dans le contexte de la croissance de la population et des changements climatiques, on cherche à augmenter notre production et c'est la raison pour laquelle, il faut être ouvert à l'innovation .

L'Union européenne considère les végétaux issus de l'édition génomique comme des OGM. Photo : Getty Images / CasarsaGuru

La ministre croit que ça va permettre d'utiliser moins d'engrais et de pesticides, de développer des plantes plus résistantes à la sécheresse ou aux inondations, par exemple. C'est un nouvel élan , selon elle.

Le gouvernement considère que les plantes issues de l'édition génomique ne sont pas des OGM . Selon Marie-Claude Bibeau, ce n'est pas différent des croisements et des sélections des caractéristiques positives des végétaux qui se font déjà de façon conventionnelle, et qui permettent d'obtenir des plants plus nutritifs, plus productifs et plus résistants aux ravageurs.

« Appliquée à la sélection végétale, cette technologie moderne permet des changements très précis au code génétique de l'organisme. » — Une citation de Marie-Claude, ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada

Différence entre l'édition génomique et les OGM traditionnels. Photo : Radio-Canada / La Semaine verte

Contrairement aux OGM , qu'on connaît depuis 25 ans, l'édition génomique n'insère pas de gène étranger dans une plante pour lui donner un nouveau caractère : elle modifie plutôt le génome existant en utilisant le ciseau génétique CRISPR ou d’autres techniques.

Quelques exemples de résultats d'édition génomique :