La tombe d’un soldat de Winnipeg mort durant la Première Guerre mondiale identifiée

Le nom de ce caporal était jusqu’à présent gravé sur un mémorial en hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale n’ayant aucune sépulture connue, à Ypres, en Belgique.

Engagé dans le 43e Bataillon d’infanterie canadien du Corps expéditionnaire canadien (CEC), le caporal Frederick Bousfield et ses hommes avaient pour mission de défendre leur position sur le mont Sorrel, prés d’Ypres en Belgique, en juin 1916.

Au cours de cette bataille, qui s'est tenue du 2 au13 juin 1916, le caporal Frederick Percival Bousfield a été tué par un obus ennemi.

Il a perdu la vie le 7 juin 1916.

Selon des lettres que des membres de son bataillon ont envoyées à sa famille, Frederick Percival Bousfield transportait des hommes blessés en lieu sûr et allait chercher une autre civière au moment où il avait été atteint.

Plusieurs d'entre eux ont affirmé qu'il avait fait preuve d’un grand courage dans les moments qui ont précédé sa mort. Il avait 20 ans.

La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a tenu à souligner le sacrifice de ce soldat.

« Le récit de son engagement altruiste est pour nous source de chagrin et d’inspiration plus d’un siècle plus tard. Nous ne devons jamais oublier ce jeune homme et les autres qui, comme lui, ont servi leur pays aussi courageusement. »