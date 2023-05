Faute d’entente avec l’ARC, les syndicats menacent de perturber le congrès libéral

Les représentants de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et du Syndicat des employé-e-s de l'Impôt (SEI) lancent un ultimatum. Si le gouvernement fédéral ne fait pas une « offre équitable » aux employés de l’Agence du revenu Canada d’ici mercredi soir, ils iront se présenter devant le congrès du Parti libéral du Canada, jeudi, à Ottawa.

En conférence de presse mercredi après-midi, le président national de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, Chris Aylward, a accusé l’employeur de traîner les pieds et de refuser d’aborder les principales revendications du SEI, qui sont : une meilleure offre salariale, le télétravail et la sécurité d'emploi.

Marc Brière, président national du Syndicat des employé-e-s de l’Impôt Photo : Radio-Canada

À ses côtés, Marc Brière, président national du SEI - qui fait partie de l' AFPC - ajoute que depuis deux semaines, l' ARC n'avait pas de mandat entier pour discuter avec nous sur des enjeux principaux .

Ça a pris une semaine avant d'avoir une première offre salariale de la part de l' ARC , a-t-il dénoncé.

« L'offre de l' ARC était inférieure à ce que l' AFPC négociait avec les quatre autres unités de négociations pour le Conseil du Trésor. Nos membres ont été très insultés surtout après tout ce qu'ils ont fait pendant la pandémie. Ils sont venus à la rescousse du gouvernement. » — Une citation de Marc Brière, président national du Syndicat des employé-e-s de l’Impôt

Ils continuent de jouer à la table de négociation. [...] Assez, c’est assez! Nous sommes fatigués et nos membres veulent retourner à la table aujourd’hui. Nous disons au gouvernement : si nous ne voyons pas une offre valable sur la table aujourd’hui, nous allons être au congrès national du Parti libéral du Canada , a annoncé M. Aylward.

Le congrès national libéral se tient du 4 au 6 mai à Ottawa.

La grève de l’ ARC a assez duré, selon la FCEI

Radio-Canada a sollicité l’Agence du revenu Canada pour une entrevue. Mais cette dernière l’a refusée.

Elle explique cependant être à la table des négociations avec le Syndicat et travailler sans relâche pour parvenir à un accord qui soit juste pour les employés et raisonnable pour les contribuables .

Plus tôt dans la journée, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) a lancé un nouvel appel pour l'adoption d'une loi spéciale afin de forcer le retour au travail.

Pour le vice-président des affaires nationales à la FCEI, Jasmin Guénette, la grève nuit au bon fonctionnement des petites et moyennes entreprises (PME).