Pont de Québec : le moment d’améliorer le transport collectif, plaident des acteurs locaux

Alors que le ministère des Transports et de la Mobilité durable prépare le remplacement du tablier routier du pont de Québec, des voix s’élèvent pour réclamer des modifications au chantier. L’abaissement de la surface de roulement des véhicules est notamment exigé pour permettre au pont d’accueillir un projet de transport structurant.

Tout le monde y va à l’aveuglette! Personne ne fait de véritable planification! , s’emporte Alexandre Turgeon, directeur général du Conseil régional de l'environnement pour la région de la Capitale-Nationale.

Selon lui, le remplacement complet du tablier routier du pont de Québec, inauguré au début des années 50, représente une fenêtre unique pour préparer l’arrivée d’un mode de transport structurant sur la Rive-Sud.

« L’abaissement du tablier m’apparaît incontournable pour se donner des options pour les prochaines années. » — Une citation de Alexandre Turgeon, directeur général du Conseil régional de l'environnement (CRE) pour la région de la Capitale-Nationale

Alexandre Turgeon rappelle que le ministère des Transports avait convenu d'abaisser le tablier de la structure patrimoniale durant le mandat du gouvernement Couillard, afin de permettre l’implantation d’un service rapide par bus (SRB) entre Québec et Lévis.

Le tablier routier du pont de Québec est arrivé à la fin de sa vie utile. Photo : Radio-Canada

Or, l’initiative a été abandonnée en 2017 après le désistement de la Ville de Lévis. Avec l'élection de la Coalition avenir Québec (CAQ) en 2018, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a renoncé à abaisser le tablier du pont centenaire et priorisé la réalisation d'un tunnel sous-fluvial.

Un manque de vision

Le directeur de l’organisme Vivre en Ville peine à croire que le MTMD remplacera le tablier du pont de Québec sans le préparer à accueillir un transport structurant.

C’est un manque de vision qui est très difficile à comprendre , déplore Christian Savard.

Selon lui, la Rive-Sud demeure mal desservie en matière de transport collectif et le gouvernement Legault ne fait rien pour que ça change.

« Tout semble se faire en pièces détachées et ça va nous donner une mobilité en pièces détachées! » — Une citation de Christian Savard, directeur, Vivre en Ville

Christian Savard critique aussi le leadership déficient du maire de Lévis, Gilles Lehouillier, en matière de mobilité durable, depuis l’abandon du SRB .

Un projet d’ajout de voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture est bien dans les cartons depuis 2017, mais le chantier n’en finit plus d’être retardé.

Ces dernières années, Gilles Lehouillier s’est surtout démarqué par son appui inconditionnel au projet de troisième lien autoroutier que la CAQ a finalement abandonné.

Le maire de Lévis Gilles Lehouillier n'a pas caché sa colère dans la foulée de l'abandon du projet de tunnel autoroutier porté par le gouvernement Legault. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Si on attend après le maire de Lévis, on va attendre longtemps , soupire Christian Savard.

Il presse la CAQ d’envoyer le signal qu’elle prépare la transformation de la mobilité sur la Rive-Sud en abaissant dès maintenant le tablier du pont de Québec.

Il ne faut pas faire un choix qui va hypothéquer l’avenir , s'inquiète Christian Savard.

Les besoins à l’ouest

On ne semble pas regarder le portait dans son ensemble , s’indigne Angèle Pineau-Lemieux d’Accès transports viables.

La porte-parole de l’organisme qui milite en faveur d’une mobilité durable rappelle que près des trois-quarts des déplacements interrives se font entre l’ouest de Lévis et l’ouest de Québec, dans le secteur des ponts actuels.

La CAQ ferait donc fausse route en s’engageant maintenant à bâtir un tunnel consacré au transport collectif plus à l’est, qui déboucherait au centre-ville de Lévis.

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, souhaite relier les centres-villes de Québec et de Lévis par un tunnel consacré au transport collectif. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Ce serait dommage que des considérations politiques nous empêchent d’offrir aux citoyens de la région des options de transport qui sont efficaces , prévient-elle.

Angèle Pineau-Lemieux note que l’augmentation de la population pourrait un jour justifier la construction d’un nouveau lien à l’est, mais selon elle, les besoins actuels sont à l’ouest.

Le gouvernement Legault semble pourtant réticent à envisager toute modification de la configuration des ponts.

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a récemment fait peu de cas d’une étude attestant de la faisabilité d’ajouter une voie réversible sur le pont Pierre-Laporte.

Ottawa tape du pied

L’impatience est perceptible à Ottawa, alors qu’un nouveau programme doit permettre le financement de plusieurs projets de transports collectifs à travers le pays dès 2026.

On sait que ces projets-là se préparent des années à l’avance , souligne une source fédérale au fait du dossier qui n’a pas l’autorisation de s’exprimer publiquement.

« Plusieurs experts doutent de la faisabilité d’un tunnel entre Québec et Lévis. On a besoin d’une vraie vision pour le transport collectif et l’interconnexion entre les deux rives. » — Une citation de Une source fédérale

Selon cette même source fédérale, abaisser le tablier du pont de Québec semble la bonne chose à faire afin de permettre le déploiement d’un mode de transport structurant jusqu’à Lévis à moyen terme.

Ottawa poursuit d’ailleurs les démarches pour racheter le pont de Québec du Canadien National et assurer la pérennité de la structure centenaire.

Le MTMD maintient sa position

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) n’a pas l’intention de revenir sur sa décision.

Le tablier du pont de Québec ne sera pas abaissé , précise par courriel la porte-parole Émilie Lord.

L’important chantier est en phase de planification au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033.

Celui-ci doit permettre de remplacer la voie routière du pont ainsi que le trottoir, et ce, sur toute la longueur de la structure , écrit Mme Lord.