Promotion Saguenay satisfait de sa mission économique en Tunisie

Des représentants de cinq entreprises de Saguenay et deux autres du Lac-Saint-Jean ont fait le voyage à Tunis, qui était notamment organisé par le gouvernement du Québec. Parmi celles-ci, l’entreprise Conformit, qui a récemment ouvert des bureaux dans la capitale.

Pour la directrice générale de Promotion Saguenay, Priscilla Nemey, la mission a été un succès. Selon elle, la Tunisie est un pays qui a beaucoup à offrir au chapitre de la main-d’œuvre qualifiée. L’organisme a d’ailleurs fait le choix de miser sur le recrutement dans ce pays cette année après le voyage d’une délégation saguenéenne en 2019.

L'entreprise saguenéenne Conformit a récemment ouvert des bureaux à Tunis où les employés travaillent à distance avec leurs collègues du Québec. Photo : Facebook/Julie Dufour, Mairesse de Saguenay

On a réalisé rapidement en 2019 que la Tunisie, c’était un peuple qui avait un bon fit avec notre région, des travailleurs aux valeurs semblables, et on a pris la décision de mettre plus d’efforts encore sur la Tunisie , a souligné la directrice générale de Promotion Saguenay en entrevue à l'émission C'est jamais pareil.

Et l’intérêt des Tunisiens pour déménager au Québec est bien réel. Environ 85 000 dossiers de candidature ont été reçus pour l’ensemble de la province alors que 275 postes étaient offets.

« C’est incroyable. La qualité de la main-d'œuvre qualifiée est impressionnante en Tunisie. » — Une citation de Priscilla Nemey, directrice générale de Promotion Saguenay

Développement de la télémigration

La délégation a rencontré des établissements d’enseignement et des entreprises œuvrant dans le domaine numérique. L’objectif était aussi d’en apprendre davantage sur la télémigration, soit la possibilité pour un travailleur de commencer à travailler à distance dans son pays au sein d’une entreprise régionale avant d’immigrer au Québec.

Priscilla Nemey est la directrice générale de Promotion Saguenay. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Évidemment, ça prend des postes qui le permettent pour s'intégrer aux équipes saguenéennes. Donc quand ils arrivent ici, il reste l'adaptation au milieu de vie, mais l'intégration dans l'équipe est déjà faite et [...] c'est franchement un succès pour cette entreprise saguenéenne [Conformit] , a mentionné Priscilla Nemey.

Promotion Saguenay a aussi rencontré l’ambassadrice du Canada à Tunis pour la sensibiliser aux enjeux d’immigration des travailleurs .

Certains pays ont des ententes avec le Canada; on parle notamment de la France. Pour la Tunisie, le délai d'immigration peut être de 12 à 18 mois, ce qui est long, donc on souhaite pouvoir améliorer les délais.

À l'automne, la mairesse de Saguenay et Promotion Saguenay avaient participé à une mission en Corée du Sud dans le but entre autres de convaincre des entreprises de développer la filière batteries dans la région.