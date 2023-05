L’espoir renaît alors que MKO prend la barre du projet de centre de dégrisement à Thompson

Le Thompson Healing Centre est le seul établissement de son genre dans la municipalité. Il compte 45 lits et a ouvert ses portes en octobre 2022.

La semaine dernière, le groupe consultatif sur le bien-être communautaire et la sécurité publique de la ville a confié la supervision du refuge à MKO, qui représente plus d’une vingtaine de Premières Nations dans le nord du Manitoba.

Pour l'instant, l'Association canadienne pour la santé mentale continuera à gérer le refuge avec MKO , et la transition officielle est prévue pour le mois d'août. La directrice générale de l'organisation, Kelvin Lynxleg, se dit « pleine d'espoir » face au projet.

« Je suis très optimiste et très enthousiaste. Mais je n’arrive pas avec des lunettes roses. Je sais qu'il y a des problèmes. » — Une citation de Kelvin Lynxleg , directrice générale de MKO

D'après la mairesse de Thompson, Colleen Smook, la population de personnes sans-abri de la ville était d'environ 80 à 100 avant la pandémie. Celle-ci a grimpé en flèche depuis, pour atteindre 200 à 300 personnes.

[Le refuge] a été ouvert peut-être un peu prématurément. Nous le reconnaissons , déclare Colleen Smook. Mais nous devions tout ouvrir avant l'arrivée de l'hiver.

Des services sociaux sous pression

En tenant compte des communautés environnantes qui fréquentent Thompson, qui compte environ 13 000 habitants, les services sociaux de la ville desservent près de 30 000 personnes.

Les experts en toxicomanie de la Northern Health Region estiment aussi que près d'un tiers de la population de la ville est aux prises avec des problèmes de dépendance.

Chaque année, plus de 1000 personnes y sont détenues par la GRC en vertu de la Loi sur la détention des personnes en état d'ébriété. Celle-ci permet à la police de détenir une personne dont l'état constitue un danger pour elle-même ou pour autrui.

Sam Prince a à plusieurs reprises passé la nuit en prison après avoir été arrêté pour état d'ébriété.

Les policiers vous enlèvent vos lacets, vos vêtements et vous n'avez plus que votre t-shirt pour vous réchauffer , déclare-t-il. Il vit maintenant au refuge de Thompson, qui est ouvert 24 heures sur 24 et qui n'exige pas que les utilisateurs soient à jeun.

Sam Prince a été détenu pour ébriété à plusieurs reprises. Il préfère rester au refuge. Photo : Radio-Canada / Gary Solilak

Un projet de longue haleine

En 2020, le gouvernement provincial s'est engagé à verser 2,8 millions de dollars pour la création d'un centre de dégrisement dans la ville d'ici la fin de 2021, mais cette promesse ne s'est pas concrétisée.

Kelvin Lynxleg explique que certaines organisations engagées dans le projet s’opposaient à ce que l’on enferme les usagers dans les chambres, à l'instar du Main Street Project, à Winnipeg. Elle espère que la participation de MKO changera cette perception.

Mardi, des employés de la Ville et de MKO se sont rendus dans le bâtiment pour examiner les rénovations nécessaires à la mise en service du centre de dégrisement.

L’enveloppe de 2,8 millions de dollars demeurera en fiducie et ne sera débloquée que lorsqu’un plan solide pour le centre de dégrisement sera prêt, a déclaré la mairesse de Thompson.

Avec les informations de Kristin Annable