Les motocyclistes de plus de 45 ans sont plus susceptibles de mourir dans un accident

Selon les données de la Police provinciale de l’Ontario ( PPO ), 44 motocyclistes ont perdu la vie l'an dernier dans des accidents, soit le plus grand nombre de décès au cours des cinq dernières années.

Les motocyclistes âgés de 45 à 64 ans représentent 51 % des décès au cours des 10 dernières années.

« Pour les personnes âgées de 45 à 64 ans, vous avez peut-être un peu plus d'argent à dépenser. Nous savons qu'au sein de ce groupe démographique se trouve le plus grand nombre de personnes qui semblent mourir [dans des accidents de moto]. » — Une citation de Derek Rogers, porte-parole de la PPO de la région ouest.

M. Rogers souligne des dangers sur la route au printemps.

Tout le sable et le gravier qui ont été laissés par les opérations de déblaiement des routes au cours de l’hiver sont toujours sur la route , explique M. Rogers.

Lorsque vous rencontrez cela sur une moto en particulier, c'est assez glissant et vous pouvez perdre le contrôle du véhicule. Deuxièmement, les routes sont également en mauvais état après l'hiver, avec des nids-de-poule et des fissures et des choses comme cela qui peuvent vous éjecter de la moto.

Dans le Grand Sudbury, cette photo d'une rue de Copper Cliff est devenue viral sur les médias sociaux (photo d'archives). Photo : Keith Harris

Comportements dangereux

Dans un communiqué de presse, la Police provinciale de l'Ontario a déclaré que les données témoignent de comportements médiocres et négligents de la part des motocyclistes et des autres conducteurs .

Il souligne que les motocyclistes sont en faute dans 61 % des décès et les conducteurs d'autres véhicules dans 39 % des cas.