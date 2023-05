La STM va renforcer la sécurité des usagers dans le métro de Montréal

La pandémie a eu pour effet d’exacerber certains phénomènes sociaux complexes tels que l’itinérance, la toxicomanie ou la santé mentale, reconnaît la STM en marge de l'annonce de ces nouvelles mesures de sécurité.

Bien que le métro de Montréal soit sécuritaire, nous devons intensifier nos actions face à des phénomènes sociaux qui prennent de plus en plus d’ampleur dans notre réseau. Notre démarche vise à assurer une plus grande visibilité du personnel, un niveau d'entretien optimal, une protection plus adéquate des lieux critiques et une capacité d’intervention renforcée , a ainsi déclaré Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM

Le nombre d'interventions des constables spéciaux est en hausse dans tout le réseau du métro.

Signalements et interventions des constables spéciaux du métro 2020 : 31 628

2021 : 35 622

2022 : 42 000

La STM prévoit augmenter ses effectifs de constables spéciaux dans le métro en recrutant des nouveaux agents lors des cohortes de 2023 et 2024. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Ainsi, la STM prévoit non seulement d'augmenter le nombre de constables spéciaux dans ses trains et sur les quais du métro, mais aussi de créer une nouvelle escouade de 20 civils qui auront le titre d'ambassadeurs de la sécurité.

Ces ambassadeurs suivront une formation de 80 heures et porteront un uniforme différent de celui des constables spéciaux.

« La mise en place d’une nouvelle équipe composée d’une vingtaine d’ambassadeurs de sûreté est inspirée de programmes similaires dans de grands réseaux nord-américains, comme à Los Angeles, San Francisco ou Philadelphie. » — Une citation de Extrait d'une déclaration écrite de la Société de transport de Montréal

Selon nos informations, le mandat de ces ambassadeurs alternera entre le service à la clientèle auprès d'usagers ayant besoin d'aide ou d'information et la surveillance d'enjeux en matière de sûreté et d'incidents majeurs.

À Vancouver, l'ajout d'une équipe similaire a permis d'améliorer la surveillance à bord du Sky Train, avait constaté Radio-Canada lors d'un tournage sur la sécurité dans le transport en commun, l'an dernier.

Nous sortons des sentiers battus avec la mise en place d’une nouvelle équipe d’ambassadeurs de sûreté, une première dans l’histoire du métro de Montréal , a ajouté la directrice générale de la STM.

Entretien et population itinérante

L'augmentation de la population itinérante dans certaines stations de métro est un phénomène social qui ne cesse de croître depuis le début de la pandémie.

Dans le cadre de son Plan hivernal, la STM avait établi une politique, avec ses partenaires communautaires, pour prendre en charge les personnes vulnérables afin d'assurer une cohabitation harmonieuse avec les usagers.

La présence de plus en plus nombreuse de la population itinérante dans les stations du métro représente un défi pour les employés de l'entretien, qui doivent s'assurer que les installations ne deviennent pas insalubres. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

La STM annonce qu'elle compte embaucher une vingtaine de préposés, histoire que ceux-ci puissent assurer l'entretien adéquat des stations. Ces employés seront accompagnés de constables spéciaux pour assurer leur sécurité lorsqu'ils effectuent leur travail.

Les méthodes et les routines de travail seront aussi adaptées selon certaines situations.