Conflit avec la CCN : l’UMQ appuiera Chelsea devant la Cour d’appel fédérale

L’ UMQ a annoncé cette décision mercredi, par voie de communiqué, à la veille de ses Assises 2023 qui se tiennent à Gatineau, à partir de jeudi.

Les membres du conseil de l' UMQ ont donné leur aval à une aide financière de 40 000 $ pour que l’Union intervienne devant la Cour d’appel fédérale dans ce litige, indique-t-on.

La cause porte sur le paiement des revenus fonciers pour des terrains appartenant au gouvernement fédéral. Les deux instances ne s’entendent pas sur la manière d’établir le taux de taxation de certains terrains situés dans le parc de la Gatineau.

La municipalité de Chelsea avait formulé une demande officielle d’aide à l’UMQ, en mars dernier. Plus tôt cette année, la Municipalité avait annoncé qu’elle porterait en appel la décision de la Cour fédérale, qui avait rejeté sa demande de contrôle judiciaire.

La Ville de Chelsea réclame près de deux millions de dollars en taxes à la CCN .

En février 2021, un comité fédéral qui a agi à titre de médiateur dans ce dossier a recommandé que la CCN verse des centaines de milliers de dollars en taxes impayées à la Municipalité, ce qu’elle s’était engagée à faire.

En novembre de la même année, la Municipalité de Chelsea s’est finalement tournée vers la Cour fédérale, car elle reprochait à la CCN de ne pas avoir tenu parole .