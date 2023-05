Pier-Yves Roy-Desmarais, François Bellefeuille et Jean-Marc Parent au Festival d’humour

La scène extérieure de la Cité de l’Or de Val-d’Or accueillera notamment Pier-Yves Roy-Desmarais, François Bellefeuille et Jean-Marc Parent.

Jean-Marc Parent, qui est un pilier de l’humour au Québec, a participé à plusieurs éditions du Festival d’Humour. Il faut savoir que Jean-Marc Parent fait très peu ou pas de festivals. Il a accepté parce qu’on a une super bonne relation avec lui et son agence. C’est un peu symbolique pour nous d’avoir ce gars-là qui nous a vu grandir , souligne Robert-André Adam.

Maude Landry, Sam Breton, Katherine Levac et Lilianne Blanco Binette font aussi partie des têtes d’affiche de l’événement cette année.

Jean-Marc Parent partagera la soirée du 7 juillet avec Maude Landry et la finale du concours de la relève de l'humour. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

La tournée des finissants de l’École nationale de l’humour sera de retour, s’arrêtant à La Sarre le 4 juillet, à Val-d’Or le lendemain et à Rouyn-Noranda le 6 juillet.

Une soirée de la relève humoristique mettant en vedette Jessica Chartrand, François Boulianne et Didier Lambert aura aussi lieu le 6 juillet à la salle Félix-Leclerc de Val-d’Or.

Avec le support des festivaliers, le président du festival, Robert-André Adam, se dit prêt pour les 100 prochaines années. Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

Le spectacle anglophone de Rob Pue sera aussi de retour le 5 juillet au Bar Bistro l'Entracte de Val-d'Or. Laugh & Blues et un spectacle de blues avec le Justin Saladino Band figurent également au programme de cette soirée.

Les gens, les festivaliers, s’attendent qu’on va innover, qu’on va s’améliorer. Et d’un autre côté, les festivaliers s’attendent aussi à avoir le même standard de qualité de spectacles qu’il y avait. On est toujours tiraillé entre on veut changer, mais on veut respecter ce qu’on faisait déjà qui marche bien. À travers les années, on ajoute des choses, on ramène d’autres processus. On va mettre de nouvelles soirées d’humour comme la soirée anglophone , confie Robert-André Adam, président du Festival d’Humour en Abitibi-Témiscamingue.

Un spectacle pour enfants avec Karimba est aussi prévu au Théâtre Télébec le 8 juillet en matinée.

Avec les informations de Marc-Olivier Thibault