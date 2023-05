Inondations dans Charlevoix : « On va vous aider », promet François Legault

On est avec vous, a lancé à plusieurs reprises François Legault. On va vous aider.

Accompagné du maire Michaël Pilote et de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Kariane Bourassa, François Legault a constaté les dégâts considérables dans la petite municipalité de 7000 âmes. Des solages de maisons ont été broyés par l’eau, des biens perdus emportés par la rivière, des infrastructures et des rues complètement détruites.

« Il y a du monde aussi qui ont perdu ce qu’ils avaient bâti pendant toute leur vie. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Il y en a qui ne pourront jamais retourner dans leur maison. C’est dur psychologiquement , a dit le premier ministre.

Certains devront déménager

François Legault a aussi abordé la question avec plusieurs sinistrés de reconstruire ou de déménager ailleurs, dans une zone non inondable. Le premier ministre a souligné qu’avec les changements climatiques, ce genre de phénomène risque de se reproduire plus souvent.

Les contribuables ne peuvent pas payer deux fois, trois fois, quatre fois pour rénover ou rebâtir des maisons, a déclaré le premier ministre en mêlée de presse. Mais il y a des travaux qui peuvent être faits. C’est du cas par cas.

« Il y a des fois où on offre de l’argent aux gens pour déménager, mais ils ne veulent pas. Ils préfèrent rester en zone inondable, pas assurés. On ne peut pas non plus cinq fois payer. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Déjà, on investit 1,2 milliard de dollars, on va annoncer des centaines de millions dans les prochaines semaines qu’on va ajouter.

Le premier ministre a rappelé les inondations de 2018, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Le gouvernement avait décidé de construire une digue plus élevée pour protéger le quartier dans le secteur. François Legault soutient que des infrastructures semblables seront possibles à certains endroits au Québec. Mais à d’autres endroits, ça ne sera pas possible.

Va falloir regarder ça cas par cas, a dit le premier ministre. Ce qu’on est capable de faire comme adaptation va falloir le faire. Mais il y a des cas où malheureusement il va falloir déplacer des gens.

D'autres sont là pour rester…

Lors de sa visite, le premier ministre a discuté avec Marc-André Gagnon et sa conjointe qui habitent le centre-ville. Ils ont plus d’un mètre d’eau dans leur sous-sol. À l’intérieur d’un quart d’heure, lundi, ils avaient tout perdu.

On veut continuer d’habiter ici, on veut reconstruire. Mais ça prend des fonds. On a besoin d’aide , ont-ils dit à François Legault.

Le premier ministre rencontre des citoyens de Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, avant son point de presse. Photo : Radio-Canada

Le premier ministre leur a répondu que son gouvernement regarderait ce qu’il pourrait faire pour les aider, mais qu’il va falloir investir dans une adaptation.

Économie touristique ébranlée

François Legault a aussi discuté avec des membres de la famille propriétaire du camping le Genévrier. Le site est une institution dans le secteur depuis 1966.

Moi j’ai du monde qui me parle de ce camping-là, on me dit que l’été ça peut être juste qu’à 4000 personnes au camping , a lancé François Legault.

C’est toute une partie de l’économie locale qui risque de souffrir des dommages matériels au terrain de camping.

Pour le tourisme on a besoin de vous. On va essayer de voir ce qu’on peut faire pour vous aider , a encore une fois répété François Legault.

La Ville de Baie-Saint-Paul organise une séance d’informations pour les citoyens affectés par les inondations, jeudi, à 19h00 à l’aréna et à 20h00 pour les propriétaires d’entreprises.