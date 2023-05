Geneviève Guilbault s’excuse d’avoir joué à un jeu lors de l’étude des crédits

On avait comme objectif de faire découvrir certains mots, d'utiliser certains mots précis, des mots qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser que moi je trouve beaux, personnellement , s’est défendue en mêlée de presse celle qui est aussi vice-première ministre du Québec.

Elle a joué à ce jeu par pur amour de la langue française , a-t-elle insisté.

Pendant l’étude des crédits de son ministère mardi, Mme Guilbault a glissé plusieurs mots généralement peu employés dans le langage courant – comme winterisation , bourgade et croquignolesque – dans ses réponses aux députés.

Au terme de cet exercice de reddition de comptes qui a duré 4 h 30, Mme Guilbault a publié quelques photos de la journée sur ses réseaux sociaux. On pouvait apercevoir sur deux d'entre elles une feuille coiffée du titre DÉFI – CRÉDITS 2023 et divisée en deux colonnes, l'une pour les mots et l'autre pour les points. Ces photos ont depuis été retirées.

Pendant que je posais des questions à la ministre hier, on apprend qu'elle était occupée à jouer à un jeu d'insérer des mots inusités , a réagi dans un gazouillis le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon. Constatez par vous-mêmes son intérêt à répondre à mes questions, et la qualité des réponses , a-t-il ajouté en publiant des extraits d'échanges entre lui et Mme Guilbault pendant lesquels cette dernière utilise notamment le terme amphigourique .

Devant les journalistes mercredi, la ministre Guilbault s'est excusée auprès des gens qui ont pu considérer que c'était inapproprié ou que ça manquait de jugement , en assurant qu'elle ne prenait pas l'étude des crédits à la légère.