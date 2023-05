The Hives de retour après 10 ans d’absence

Le groupe de rock suédois The Hives est de retour avec un nouveau simple, plus d’une décennie après la sortie de son dernier album Lex Hives (2012). La chanson intitulée Bogus Operandi est le premier extrait d’un album à paraître le 11 août, The Death of Randy Fitzsimmons.

Dès la première écoute, ce retour en chanson inattendu nous transporte au tournant des années 2000, alors que The Hives s’imposait sur la scène garage rock avec le titre Hate to Say I Told You So, tiré de leur deuxième album Veni Vidi Vicious (2000).

Même s’ils ont 10 ans de plus, les membres du quintette n’ont rien perdu de leur fougue sur Bogus Operandi, accompagné d’un vidéoclip truculent et rempli d’hémoglobine signé Aube Perrie.

Le titre du nouvel opus, leur 6e album studio, fait référence au sixième membre imaginaire du groupe, Randy Fitzsimmons, qui fait partie de la mythologie des Hives depuis leurs débuts en 1993 à Fagersta, petite ville suédoise à deux heures de route de Stockholm.

Nous avons quitté le trône pendant une décennie, juste pour prouver que nous le pouvions. Personne ne s’est assis dessus, alors nous l’avons fait à nouveau , a expliqué le groupe sur sa page Facebook.

Ça fait du bien de sentir l’électricité couler dans nos veines une fois de plus, avec nos synapses qui fusent dans toutes les directions.