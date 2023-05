Délais dans les tribunaux : au moins 91 accusations retirées au N.-B. depuis 2016

Au cours des derniers mois, les délais dans les tribunaux ont retenu l’attention. Ils ont notamment mené à l’arrêt des procédures contre un homme accusé d’agression sexuelle et au retrait de 25 accusations de vol et de fraude qui pesaient contre un ancien vendeur d’automobiles.

Des données obtenues par Radio-Canada Acadie auprès du ministère de la Justice du N.-B. révèlent que des dizaines d’autres accusations ont été retirées en raison des délais jugés déraisonnables depuis que la Cour suprême du Canada a établi des plafonds, en 2016.

Au moins 91 accusations – dans au moins 41 dossiers – ont été retirées. Un total qui n’est peut-être pas exact, puisque les données ont été collectées en bonne partie manuellement par le ministère et qu’elles datent du 6 avril 2023.

Dans une déclaration écrite, le ministère note que 194 147 accusations ont été déposées depuis 2016. Une infime partie des accusations, soit environ 0,04 % d’entre elles, ont été retirées en raison de délais déraisonnables.

Bien que cela puisse élucider le problème, nous souhaitons réitérer qu’un cas en sursis et non résolu est un cas de trop , affirme le ministère de la Justice dans une déclaration écrite.

Le ministre de la Justice et procureur général, Hugh Flemming, a d’ailleurs tenu des propos très semblables, le 13 avril, lors de sa comparution devant le comité permanent des prévisions et de la politique budgétaires, à l’Assemblée législative.

« L’objectif, c’est qu’aucune accusation ne soit retirée en raison de délais déraisonnables [...] Le public, les victimes de crimes et les familles doivent pouvoir s’attendre à ce que justice soit faite et qu’elle ne soit pas contrecarrée par des délais déraisonnables. »

En comité parlementaire, Hugh Flemming – qui est un avocat à la retraite – a expliqué que le gouvernement provincial ne reste pas les bras croisés et qu’il a augmenté de façon considérable le budget du système judiciaire pour l’année financière 2023-2024.

Le ministre de la Justice et procureur général du Nouveau-Brunswick, Ted Flemming, en mai 2021.

L’enveloppe consacrée au Service des poursuites publiques a été bonifiée de 5,6 millions de dollars afin d’embaucher environ 30 procureurs de la Couronne de plus. Cela devrait permettre de réduire les délais dans les tribunaux, selon le ministre.

Ce n’est pas tout; 2,1 millions de dollars de plus seront consacrés au service des shérifs et 2,1 millions supplémentaires iront à l’aide juridique.

M. Flemming a dit au comité qu'il craignait que le nombre d’accusations retirées en raison de délais déraisonnables augmente sans ces mesures.

Radio-Canada Acadie a demandé une entrevue au ministre Flemming ainsi qu’au ministre de la Sécurité publique, Kris Austin, afin d’aborder cet enjeu. Ils n’ont pas répondu à notre demande.

R. contre Jordan : une décision qui a ébranlé le système judiciaire

Des limites de temps dans les dossiers criminels ont été établies en juillet 2016 par la Cour suprême du Canada dans la décision R. contre Jordan.

Dans cet arrêt, le plus haut tribunal du pays a tranché que le délai entre le dépôt des accusations et la fin du procès ne peut dépasser 18 mois devant une cour provinciale et 30 mois dans une cour supérieure (comme la Cour du Banc du Roi au Nouveau-Brunswick).

Lorsqu’un juge reçoit une demande d’arrêt des procédures en raison des délais déraisonnables, il doit effectuer un calcul pour déterminer quels délais sont attribuables à l’État. Les délais attribuables à la défense sont soustraits.