Gestion des déchets : la MRC de Rimouski-Neigette continue de faire bonne figure

La MRC en est à l'étape de rédiger la version finale du plan pour qu'il soit prêt pour l'automne 2024. Ce document définit les grandes orientations et mesures à prendre pour améliorer le ramassage et le traitement des déchets.

Des consultations publiques ont été menées en début d'année sur le projet de Plan de gestion des matières résiduelles.

Le préfet de la MRC , Francis St-Pierre, indique que ce qui ressortait de ces consultations c'était que les citoyens souhaitent obtenir des confirmations que les matières qu'ils trient sont bel et bien recyclées ou revalorisées.

Je pense qu'un des éléments, aussi, qu'on on veut voir dans le prochain [Plan de gestion des matières résiduelles], c'est justement de s'assurer que ce qui est mis dans le bac de recyclage, ce sont bien des choses qui sont recyclables , poursuit-il.

Environ la moitié des 46 actions du dernier plan de gestion des matières résiduelles ont été réalisées et 12 l'ont été partiellement. Une dizaine d'actions ont donc été abandonnées ou réinscrites au nouveau plan.

Quand on la compare aux autres MRC au Québec, celle de Rimouski-Neigette fait bonne figure en matière de gestion des matières résiduelles.

Elle fait partie des MRC où on enfouit le moins de déchets par habitant, soit près de 190 kilos par habitant, par année.

D'ailleurs, la quantité de déchets enfouie a diminué de 10 % entre 2013 et 2019.

Par contre, la quantité de matières enfouies liées au secteur de la construction, rénovation et démolition a quant à elle augmenté de 20 %. La réduction de l'enfouissement dans ce secteur d'activité fait par ailleurs partie des aspects qui doivent être améliorés par la MRC dans la mise en œuvre de son nouveau plan de gestion des matières résiduelles.

La quantité de matière recyclée, elle, a augmenté de 28 %. Ce bond est attribuable à l'ajout de la collecte sélective des matières recyclables dans les industries, commerces et institutions de Rimouski en 2018.

Le préfet indique qu'environ 9 % des matières déposées dans le bac bleu sont finalement enfouies.

Pour ce qui est de la collecte des matières organiques, elle fêtera bientôt ses 10 ans dans la MRC . La collecte du bac brun est instaurée dans toutes les municipalités de Rimouski-Neigette depuis 2019.

La chef de division Environnement, Claire Lafrance, indique que des incitatifs ont aussi été créés par la Ville de Rimouski pour encourager les propriétaires de commerces, institutions ou industries à trier leurs matières résiduelles en utilisant les bacs bleus et bruns pour réduire leur facture de traitement des déchets.

« Depuis 2013, 52 000 tonnes ont été détournées de l'enfouissement et ont été traitées sur notre lieu de compostage. »

Ce qui resterait de plus à faire, ce serait de mettre en place un règlement pour obliger, dans le fond, le compostage, mais c'est une étape qui pourrait venir ultérieurement. Quand on regarde au provincial, ce sont des choses qui sont prévues à moyen terme, que le commercial soit obligé de récupérer ses matières compostables , ajoute-t-elle.

Le projet de nouveau Plan de gestion des matières résiduelles 2023-2029 de la MRC prévoit de nombreux objectifs à atteindre.

Par exemple, la MRC vise à ce que 100 % de la matière organique produite par les institutions, commerces et industries soit gérée par la MRC . On estime que la matière organique issue de ces milieux est présentement gérée à 38 % par la MRC.

On souhaite aussi réussir à recycler ou valoriser 70 % des résidus issus de la construction, de la rénovation ou de la démolition. Seulement 40 % de ces résidus sont revalorisés dans Rimouski-Neigette en ce moment.

Pour y arriver, le plan d'action de la MRC prévoit notamment exiger la collecte à trois voies dans les plans lors de chantiers de construction ou de rénovation.

Pour aider les citoyens dans le tri de leurs matières, la MRC prévoit l'aménagement de points de dépôts dans chacune des municipalités. Les matières reçues dans ces points de dépôts seraient ensuite transportées à l'écocentre.

En tout, la proposition de Plan de gestion des matières résiduelles 2023-2029 comprend 23 mesures dans cette veine.

On a trop longtemps surutilisé notre planète. Il faut apprendre à en prendre soin , souligne le préfet.

Il rappelle que la MRC souhaite à tout prix éviter d'avoir à ouvrir prochainement un nouveau lieu d'enfouissement et veut prolonger la vie du lieu d'enfouissement technique de Rimouski.

« Il y a 10 ans, on disait qu'il était bon pour 60 ans. L'année passée, on nous disait qu'il était encore bon pour 60 ans. Pourquoi? Parce que la quantité enfouie diminue. On aimerait qu'il soit bon pour 100 ans. »