Inondations dans Charlevoix : « Des sentiments normaux dans un contexte exceptionnel »

Responsable du volet psychosocial et de la sécurité civile dans Charlevoix au CIUSSS de la Capitale-Nationale, Marc Thivierge a rapidement été déployé à l'aréna de Baie-Saint-Paul, où se trouvait le premier centre d'aide aux sinistrés, lundi.

Vu l'ampleur de la situation, le chef de service a rapidement appelé en renfort deux intervenants psychosociaux supplémentaires et une infirmière.

[Il faut] aller au-devant des besoins de la population, ce n'est pas de rester dans un bureau, mais de se déployer sur le terrain. M. Thivierge souligne que les besoins étaient principalement dans les quartiers le plus lourdement touchés.

C'est de regarder au niveau de la phase du découragement, de fournir un accompagnement à ces personnes-là.

Baie-Saint-Paul : le travail des intervenants psychosociaux en temps de crise ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Première heure Baie-Saint-Paul : le travail des intervenants psychosociaux en temps de crise. Contenu audio de 8 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 8 minutes

Aide offerte aux premiers répondants

Les impacts au niveau des professionnels sont également tangibles , observe M. Thivierge. Je discutais avec le personnel incendie de Saint-Urbain et on me mentionnait que ça faisait 24 heures [qu'un pompier] n'avait pas dormi.

Même s'il constate la résilience des Charlevoisiens, Marc Thivierge les incite à ne pas hésiter à faire appel aux services offerts. Nous sommes facilement identifiables avec notre dossard blanc et le logo de la sécurité civile.

Le CIUSSS a réorienté ses services

Les inondations ont forcé le CIUSSS de la Capitale-Nationale à réorienter certains services afin d'assurer le maintien des soins de santé à la population de Charlevoix.

Le Dr Robert Charbonneau, néphrologue et chef du service de néphrologie au CHU de Québec. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

L'Hôpital de Baie-Saint-Paul a subi une coupure d'eau pendant environ une heure lundi, comme bien des résidences du secteur. Les traitements d'hémodialyse de six patients de Charlevoix prévu lundi après-midi à Baie-Saint-Paul ont pu se faire à Québec. Un tour de force réalisé en quelques heures à peine.

Lundi et mardi, six patients de Charlevoix ont pu subir leur traitement d'hémodialyse à l'Hôtel-Dieu de Québec Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault