Perquisition au domicile de Bolsonaro pour des données falsifiées liées à la COVID-19

Bolsonaro a remis en doute l'efficacité et la pertinence du vaccin pendant la pandémie et refusait catégoriquement de se faire vacciner. Les enquêteurs soupçonnent qu'il aurait menti et frauduleusement modifié des passeports vaccinaux pour permettre à des personnes de se conformer aux exigences américaines en matière de vaccins pour entrer dans le pays.

J'ai été surpris par cette perquisition [...] Je n'ai rien falsifié. Je n'ai pas été vacciné, c'est tout , a-t-il déclaré aux journalistes devant sa résidence à Brasilia, capitale du pays. L'ancien président a confirmé que son domicile et son téléphone cellulaire ont été perquisitionnés.

Mon téléphone a été saisi, mais je n'ai rien à cacher. Mais je trouve que ce serait bien si on vivait dans un pays démocratique, où l'on peut aborder tous les sujets. Il y a des sujets interdits au Brésil, comme la question des vaccins , a ajouté Bolsonaro.

Les faits seraient parvenus entre novembre 2021 et décembre 2022. L'enquête indique que l'objectif était lié à des agendas idéologiques et visait à soutenir le discours visant à attaquer le vaccin contre le COVID-19 , indique le communiqué de la police fédérale.

L'ex-président a expliqué que ni lui ni sa fille Laura, âgée de 12 ans, n'avaient été vaccinés, mais que son épouse Michelle avait reçu une dose en 2021, aux États-Unis. À la suite de sa défaite aux dernières élections présidentielles en octobre, il a quitté le Brésil pour séjourner pendant trois mois en Floride. Pour entrer aux États-Unis, la preuve de vaccination était toujours obligatoire au moment de son séjour. Le gouvernement américain a annoncé lundi que cette obligation serait levée à partir du 11 mai.

Plusieurs enquêtes impliquant Jair Bolsonaro sont en cours. Photo : afp via getty images / EVARISTO SA

Une opération à grande échelle

La police fédérale a affirmé que ses agents effectuaient 16 autres perquisitions et six arrestations liées aux données frauduleuses de vaccination contre COVID-19 dans le système de santé du pays, sans toutefois relier l'affaire à Jair Bolsonaro ni à son allié, Mauro Cid.

Un policier qui a parlé sous le couvert de l'anonymat, puisqu'il n'était pas autorisé à divulguer de telles informations, a confirmé que Mauro Cid avait été arrêté.

Une facture judiciaire qui s'allonge

Cette opération policière s'ajoute à la liste d'enquête portant sur l'ancien dirigeant qui a été interrogé deux fois au cours du dernier mois concernant des enquêtes distinctes. Une concernant des bijoux en diamants reçus de l'Arabie saoudite et l'autre sur son rôle lors des émeutes survenues le 8 janvier aux principales instances de pouvoir à Brasilia.

Il a également lié le vaccin contre la COVID-19 au sida, une affirmation rejetée par les médecins et les scientifiques, incitant un juge de la plus haute cour du Brésil à ordonner que ses propos fassent l'objet d'une enquête.

Le nombre de morts enregistré pendant la pandémie au Brésil était le deuxième plus élevé du monde. Une enquête du Congrès a déterminé que Jair Bolsonaro devrait être inculpé pour avoir mal géré la réponse du pays à la pandémie et également pour inciter les citoyens à des traitements qui n'ont pas fait leurs preuves.

Ces enquêtes pourraient le priver de certains droits politiques et l'empêcher de se présenter aux prochaines élections.