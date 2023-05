Des années d’attente pour une pièce d’identité canadienne inutilisable

Mais en l'ouvrant, sa joie a vite disparu, laissant place à la surprise, puis à l’incompréhension. Et à la colère.

Sa carte de résident permanent, glissée dans la correspondance, comportait une erreur majeure. La photo d’une inconnue y apparaissait en lieu et place de celle de ce jeune homme de 30 ans.

C’était un choc. C’est complètement fou et c’est dingue que personne n’ait remarqué l’erreur , déplore ce résident de St-Hubert, sur la Rive-Sud de Montréal.

Ce problème n’est pas sans conséquence pour ce père d’une fillette de sept mois, qui avait fait sa demande de résidence permanente en 2019. Impossible, par exemple, de prendre l’avion pour présenter son enfant à sa famille européenne, puisqu’une carte valide est obligatoire pour revenir au Canada.

Je pensais que tout était enfin réglé. Malgré les délais, je n’ai pas abandonné. Mais maintenant, la galère continue. Je ne sais toujours pas lorsque je vais à nouveau pouvoir voyager , soupire-t-il.

« Vouloir rester au Canada et au Québec, avec toute cette lourdeur administrative, il faut le vouloir. C’est vraiment difficile et ça joue sur le moral. » — Une citation de Raphaël Di Filippo

Depuis un mois, ce superviseur de ski au Mont-Saint-Bruno tente donc désespérément de joindre Immigration Canada. En vain.

J’ai rempli un formulaire, j’ai tenté d’appeler à plusieurs reprises, mais je n’ai aucune réponse. C’est le néant. Plus le temps avance, plus c’est stressant. C’est comme si ma vie est encore sur pause , déplore-t-il.

Deux erreurs et trois cartes nécessaires

Obtenir cette carte est la dernière étape d’un processus fastidieux pour ceux et celles qui veulent s’établir de manière permanente au Canada. Les résidents du Québec doivent au préalable demander un certificat de sélection du Québec, avant de compléter le processus au niveau fédéral.

Originaire de France, Alexias Deruard a récemment vécu une expérience similaire.

Après un an et demi de patience et deux cartes erronées, elle vient de recevoir ce précieux document, cette fois correctement rempli.

Sur la première carte qu’on m’a envoyée, en janvier 2021, il y avait la photo de mon mari. Six mois plus tard, j’ai eu une autre carte, mais avec la tête d’une parfaite inconnue. Ça m’a fait rire et pleurer en même temps , décrit celle qui vit au Québec depuis 2014.

« C’est complètement angoissant. J’y pensais tout le temps et c’est compliqué de prévoir sa vie dans ces conditions. » — Une citation de Alexias Deruard

Avec l’aide de son député fédéral, elle a finalement eu, au début du printemps, sa troisième et bonne carte de résidence permanente.

Des erreurs inhumaines

Combien de personnes sont concernées par ces erreurs? Immigration Canada affirme qu'il « ne collecte pas ces données », mais reconnaît que ce type de situation peut arriver.

« Bien que nous fassions toujours de notre mieux pour nous assurer que tous les éléments soient conformes sur tous les documents émis par IRCC, des erreurs peuvent survenir à l'occasion. » — Une citation de Julie Lafortune, porte-parole d'Immigration Canada

Ces désagréables mésaventures seraient cependant de plus en plus nombreuses. On constate de plus en plus d’erreurs avec les cartes de résident permanent , explique Aliya Djebli, parajuriste en immigration au cabinet Barrou, à Montréal.

Mauvaise date de naissance, sexe différent, photo d’une autre personne, mauvaise adresse d’envoi. Ce cabinet ne compte plus le nombre de problèmes rencontrés en ce moment par ceux voulant s’installer durablement au Canada.

« Pour toutes ces personnes, c’est encore de l’attente à vivre. Ça joue sur leur moral, car ces démarches sont vraiment longues et pénibles. » — Une citation de Aliya Djebli, parajuriste

Pour « rectifier les situations problématiques », Immigration Canada jure avoir « une procédure en place ».

« Si IRCC a commis une erreur ou une omission sur la carte de résident permanent, le client peut nous demander de lui en délivrer une autre », précise la porte-parole Julie Lafortune.

Or, c’est devenu la croix et la bannière pour réussir à joindre Immigration Canada, soutient Aliya Djebli. Cette situation crée beaucoup de frustration et peut mettre des gens dans des situation extrêmement délicates .

Ce sont des erreurs inhumaines , clame quant à lui le député du Bloc québécois Stéphane Bergeron, qui a déjà dû intervenir à plusieurs reprises auprès d’Immigration Canada pour aider des résidents de sa circonscription.

« Ce ministère est complètement dysfonctionnel. C’est une machine lourde et impersonnelle, qui ne tient pas compte des enjeux humains. » — Une citation de Stéphane Bergeron, député du Bloc québécois

Ces erreurs, tout comme la difficulté de joindre Immigration Canada, ça n’a aucun maudit bon sens , soutient l’élu québécois. C’est extrêmement anxiogène pour ces gens, ces familles. Et on ne semble pas se soucier du stress que ces erreurs triviales provoquent , estime-t-il.

Des délais en baisse

Il y a néanmoins de bonnes nouvelles pour les futurs résidents permanents.

Le délai pour obtenir cette première carte de résidence permanente est en nette baisse depuis quelques mois. Durant la pandémie, plusieurs mois d’attente étaient nécessaires. Il fallait par exemple patienter plus de 120 jours en avril 2021.

Désormais, le temps d’attente moyen est de 36 jours, selon des données publiées par Immigration Canada sur son site Internet.

« L’amélioration considérable de délais de traitement démontre le progrès fait par IRCC. » — Une citation de Julie Lafortune, porte-parole d'Immigration Canada

Ces délais ont également été réduits en ce qui concerne le renouvellement de cette carte.

Entre octobre 2021 et mars 2022, les délais de traitement pour renouvellement de carte de résident permanent étaient de 87 jours, comparés à 62 jours pour la même période en 2022-2023 , explique Julie Lafortune.

Un nouveau portail informatique mis en place par IRCC pourrait encore améliorer ce temps d'attente, reprend-elle.