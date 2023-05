Le lac Saint-Jean est libéré de ses glaces

L’aviateur Éric Tanguay, juge du concours de départ des glaces pour la station de radio Planète, a décrété après un survol mercredi matin que le Piékouagami est libre à 70 %. Les forts vents des dernières heures ont contribué au déplacement et à la fonte des glaces, selon lui.

Il restait un bon amas de glace de Mashteuiatsh à Péribonka. Il s’est formé un grand trou, il y a plusieurs trous d’eau dans la glace noire aussi, donc le 70 % est cumulé. Les glaces sont toutes acotées à l’ouest du lac du côté du Roberval et c’est assez rare que le lac cale comme ça. Avec l’effet du vent, la glace s’est compactée , a-t-il expliqué.

Le 3 mai représente une date dans la moyenne pour le départ des glaces du lac St-Jean.

Cette date a été établie à neuf reprises depuis 1916 selon le site qui compile ces statistiques.