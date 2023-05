Le Francothon 2023 n’atteint pas son objectif

Il s’agit d’un montant inférieur aux années précédentes. En 2022, le Francothon était parvenu à amasser 63 569 $ tandis que la campagne de 2021 avait récolté plus de 62 000 $.

Lancé le 21 mars dernier, le Francothon 2023 avait pour thème Lance et compte! Chaque don compte .

Dans un communiqué publié mercredi, le président du Conseil d’administration de l’organisme, Francis Kasongo, souligne la générosité des Fransaskois qui ont contribué à cette initiative.

Je tiens à remercier tous les donateurs, et vous encourage à continuer à donner généreusement tout au cours de l’année , déclare-t-il.

Dans une entrevue accordée à l’émission Point du jour, mercredi, Francis Kasongo reconnaît que le contexte d'inflation a eu des répercussions sur la campagne annuelle. Cependant, il reste optimiste par rapport au montant final amassé.

Nous ne sommes pas épargnés par toutes les questions inflationnistes. Ça pourrait avoir une influence négativement sur la non atteinte à l’objectif final, mais je crois que si nous continuons à tenir à cet impératif-là, on ne va pas avancer non plus comme communauté , estime M. Kasongo.

« Notre communauté croit à sa fondation et elle va appuyer sa fondation à travers des dons. » — Une citation de Francis Kasongo, président de la Fondation fransaskoise

Les étoiles [du match] sont les écoles Beau Soleil, Père Mercure et le pavillon Monique Rousseau. Encore une fois, le Centre éducatif Gard’Amis a fait un "tour de chapeau" et dépasse son objectif, en amassant 1500 $ , écrit l’organisme dans un communiqué.

Les communautés fransaskoises de Zenon Park, Ponteix, Saskatoon, Gravelbourg et Prince Albert ont aussi participé à la campagne, notamment en organisant des rassemblements communautaires.

Dans le cadre de ces activités, l'Association communautaire fransaskoise de Regina a recueilli plus de 5000 $.

D’après la Fondation fransaskoise, les honneurs reviennent toutefois à l'Association jeunesse fransaskoise qui a contribué avec un don de 10 000 $.

Francis Kasongo rappelle que la Fondation fransaskoise compte notamment sur ses donateurs pour être en mesure d’accorder des bourses et subventions.

La fondation a besoin de tous ces dons-là pour pouvoir réinvestir dans le développement de la communauté , affirme-t-il.

Le Francothon est une activité de financement annuelle appuyée par ICI Saskatchewan.

Avec les informations de Fred Harding