L’aéroport de Charlottetown se relève le mieux de la pandémie dans les Maritimes

L'achalandage à l'aéroport de Charlottetown a connu l’an dernier le rebond le plus important parmi les provinces maritimes après la pandémie de la COVID-19.

Plus de 340 000 passagers sont passés par cet aéroport entre juin et octobre 2022.

« Je suis très satisfait de ces chiffres [...] qui représentent 89 % de notre pic en 2019. » — Une citation de Doug Newson, président-directeur général de l’aéroport Charlottetown

Selon les autorités aéroportuaires de l’île, la province se rapproche du nombre de passagers observés avant la pandémie.

En 2019, l'aéroport a accueilli un nombre record de 383 000 passagers et a généré 13 millions de dollars en revenus, ce qui représentent des chiffres records.

En 2022, les recettes ont atteint 11 millions de dollars.

Doug Newson, directeur général de l'aéroport de Charlottetown. Photo : Radio-Canada

Les autorités aéroportuaires de l’île n'attendaient pas ce rebond avant 2024, voire 2025.

« L'Île-du-Prince-Édouard peut être fière de la façon dont elle s'est remise de la pandémie. » — Une citation de Cory Deagle, ministre du Tourisme de l’île

Des investissements pour améliorer l'aéroport

Lors de l’assemblée générale annuelle de l'aéroport de Charlottetown mardi, le ministre du Tourisme, Cory Deagle, a souligné l'importance d'assurer une offre fiable des services aériens à l’île.

Les gens sont enthousiastes à l'idée de revenir sur l'Île-du-Prince-Édouard et c'est une bonne chose pour tout le monde. Je sais que notre industrie va saisir cette opportunité et la mettre à profit , ajoute-t-il.

L'aéroport de Charlottetown fait actuellement l'objet de travaux d'agrandissement. Environ 20 millions de dollars sont investis dans l'amélioration des infrastructures.

Mardi, le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard a aussi annoncé un investissement supplémentaire d'un million de dollars pour l'aéroport.

Le ministre du Tourisme de l'île, Cory Deagle a déclaré que l'île devrait etre fière de la façon dont elle s'est remise de la pandémie. (Photo d'archives) Photo : CBC/Brittany Spencer

70 % du trafic aérien pré-pandémique à Moncton

À l’aéroport Roméo LeBlanc à Moncton, ce rebond du nombre de passagers en 2022 représente 70 % des chiffres de 2019.

Environ 468 000 passagers sont passés par les infrastructures de la ville l’an dernier.

La directrice générale de l'Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton, Courtney Burns. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Les autorités aéroportuaires s’attendent à un rétablissement complet de l’achalandage cette année.

Pour l'été 2023, nous prévoyons un taux d'achalandage de 100 % par rapport à l'été 2019 , dit Courtney Burns, présidente-directrice générale de l'aéroport Roméo LeBlanc, dans une déclaration écrite envoyée à Radio-Canada.

Au total, cinq compagnies aériennes ont desservi cet aéroport en 2022.

Nous sommes ravis d'avoir de nouveaux vols directs vers Calgary et Edmonton avec WestJet à partir de la mi-juin , peut-on lire.

À Fredericton, 63 % de l'achalandage pré-pandémique

Environ 267 000 passagers sont passés par à l'aéroport de Fredericton en 2022, ce qui représente 63 % de l’achalandage observé en 2019.

On ne peut oublier que durant les trois premiers mois de 2022, on avait quand même le variant Omicron. Donc, on avait une vague, donc les gens ne voyageaient presque pas , explique Johanne Gallant, présidente-directrice générale de l'aéroport de Fredericton.

Johanne Gallant, présidente-directrice générale de l'aéroport de Fredericton. (Photo d'archives) Photo : CBC/Shane Fowler

Elle s’attend à ce que l'année 2023 soit meilleure.

La compagnie aérienne Lynx, un service à très bas prix, commencera à offrir ses services trois fois par semaine entre Calgary et Fredericton.

On voit que les gens de plusieurs personnes prennent trois ou même quatre vacances par an. En ce moment, il y a vraiment eu un changement d'habitude , ajoute Johanne Gallant.

« [L’aéroport de ] Charlottetown a beaucoup de vols à très faible coût donc ça fait une différence, et puis la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est en augmentation. » — Une citation de Johanne Gallant, présidente-directrice générale de l'aéroport de Fredericton

Plus de 3 millions de voyageurs à Halifax en 2022

L’aéroport Stanfield d’Halifax a enregistré le passage de plus de 3,1 millions de personnes par ses installations en 2022. Ce chiffre représente 75 % de ceux observés en 2019.

L’autorité aéroportuaire de Halifax a confirmé dans une déclaration que son rapport financier pour 2022 sera dévoilé la semaine prochaine.