Plus de 5000 personnes isolées par les crues dans Lanaudière

La fermeture de la route 131 qui s’est affaissée à la hauteur de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, dans Lanaudière, prive plus de 5000 personnes d’un lien routier dans les villages de Saint-Zénon, de Saint-Michel-des-Saints et de Manawan. On redoute des pénuries de carburant et de denrées essentielles.