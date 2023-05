Vous pourrez vivre une sortie dans l’espace en réalité virtuelle cet été à Montréal

Pour la toute première fois, le public sera transporté à l’extérieur de la Station spatiale internationale à l’aide de vidéos tournées en 3D et en réalité virtuelle à 360 degrés. Les créateurs et créatrices veulent ainsi lui permettre d'observer la Terre depuis l’espace, une expérience que plusieurs astronautes qualifient de transformative.

Les caméras du studio Felix & Paul ont aussi filmé le décollage d’Artemis I, la première mission visant à envoyer des astronautes sur la Lune depuis la fin du programme Apollo, au début des années 1970.

Peu avant le tournage, l'automne dernier, le directeur de la création de l'entreprise montréalaise, Félix Lajeunesse, avait confié son désir de documenter l’histoire spatiale avec des technologies beaucoup plus avancées que celles qui ont produit les célèbres images en noir et blanc de 1969.

La fusée sans pilote Artemis I a décollé le 16 novembre en Floride. Photo : afp via getty images / JIM WATSON

Aujourd'hui, on s'adresse à une nouvelle génération à travers de nouvelles technologies. De pouvoir le faire de façon complètement immersive, de pouvoir transcender l'écran et amener les spectateurs à vivre l'expérience comme s'il était là, on trouve que c'est une évolution importante , avait-il déclaré.

L’expérience Space Explorers : l’infini, qui est présentée jusqu’au 5 juillet, permettra aussi au public de découvrir le quotidien des astronautes de la Station spatiale internationale.

La précédente mouture de l’exposition, Space Explorers: The ISS Experience, a voyagé dans plusieurs grandes villes américaines, comme Houston, Seattle et San Francisco, et a été visitée par près de 250 000 personnes. Il s’agit de la plus grande réalisation médiatique jamais filmée dans l'espace.