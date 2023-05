Maisons des aînés : investir dans le personnel et pas seulement « dans le béton »

Une enveloppe de 2,9 milliards de dollars est prévue pour la transformation de ces bâtiments, mais aucun échéancier n'a encore été avancé, selon La Presse.

Cette vague de reconstruction prévoit l'ajout net de deux cents nouveaux lits. Elle signifie aussi la fin du modèle des CHSLD en optant pour une reconstruction plutôt qu’une rénovation.

Dans la région, l’ouverture des trois maisons des aînés annoncées lors du premier mandat du gouvernement Legault se fait attendre à Chicoutimi, à Alma et à Roberval.

Le vieillissement de la population est l'un des facteurs, selon le syndicat, qui explique pourquoi les usagers en centre d'hébergement nécessitent plus de soins. Photo : iStock

Le président du Syndicat du personnel paratechnique des services auxiliaires et de métiers de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Olivier Côté, salue cet engagement du gouvernement d’ériger d’autres maisons des ainés, mais rappelle que les centres d'hébergement pour aînés sont aux prises avec d'importants enjeux de main-d'oeuvre et qu'il faut aussi s'attaquer à ce problème.

« Je vous dirais que c'est un concept qui est quand même positif dans l'ensemble. Ce sont des nouvelles bâtisses, ce sont des nouveaux établissements avec des nouvelles normes, il y a plus d'espace et il y a une meilleure qualité de soins aussi. » — Une citation de Olivier Côté, président du Syndicat du personnel paratechnique des services auxiliaires et de métiers de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Par contre, je vous dirais que les gens sont bien intéressés à ce qu'on investisse dans dans le béton, mais il reste que ça va prendre des gens pour être à l'intérieur de ces ressources-là. Je vous dirais que c'est un peu ça la problématique quand on voit que ces bâtiments sont financés à coups de milliards alors qu’on n’a pas le personnel pour les mettre dans les bâtisses. Quand est-ce qu’on aura ces sommes-là pour investir dans notre matière première, qui est le personnel? , s’est interrogé Olivier Côté en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Pour le président du syndicat, investir dans le personnel en va de la qualité des soins prodigués aux résidents des centres d’hébergement.

Il remarque que les usagers nécessitent plus de soins qu’auparavant, ce qui accentue la pression sur le personnel en raison du manque de travailleurs. Il pointe le vieillissement de la population.

Ce qu'on constate au niveau des CHSLD, c'est que de plus en plus les usagers demandent des soins. Les gens arrivent dans des situations plus difficiles, donc c'est plus exigeant. Les gens [employés], c'est pas tant l'environnement de travail comme l'effort ou le manque de personnel. Je dirais que c'est beaucoup ça qui mine les gens , a soulevé Olivier Côté.

Le gouvernement Legault prévoyait construire 46 maisons des aînés dans la première phase du projet.