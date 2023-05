Des élus ont tenté de remplacer le maire suppléant de Trois-Rivières

Des conseillers municipaux de Trois-Rivières ont tenté de remplacer le maire suppléant, mardi soir. Pierre-Luc Fortin a déposé une résolution surprise pour proposer les services de son collègue Dany Carpentier, qu’il juge plus rassembleur que Daniel Cournoyer.

Le conseiller du district des Estacades souhaitait ainsi améliorer la gouvernance de la municipalité en l’absence du maire Jean Lamarche.

M. Cournoyer a quand même travaillé avec son cœur. Il a fait les choses du mieux qu’il pouvait, mais on a un maire en arrêt de travail pour traitement et d’aller le consulter, je pense qu'on ne l’aide pas. Il faut le laisser tranquille. Il faut être capable de prendre des décisions et ne pas toujours dire qu’on va attendre le maire , a expliqué Pierre-Luc Fortin, en entrevue à Toujours le matin.

Dany Carpentier ne s’attendait pas à se retrouver sous les projecteurs, mais il s’est dit prêt à assumer un tel rôle. Il admet qu’il savait qu’une résolution se préparait en ce sens, mais ne savait pas quand elle allait être proposée.

Le conseiller municipal du district de La-Vérendrye, Dany Carpentier Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

Ça fait longtemps que j’essaie de construire des ponts, faire des compromis, que chacun priorise l'intérêt supérieur de la Ville. Lorsqu'on sent que toute l’information n’est pas là, il y a de la méfiance et cette méfiance a fait beaucoup de dommages depuis plusieurs mois , a soutenu le conseiller municipal du district de La-Vérendrye.

Auparavant je n'aurais pas levé la main pour occuper le poste de maire suppléant. J’essaie de développer des moyens pour aider le conseil, la ville et les citoyens qui sont pris là-dedans , a ajouté Dany Carpentier, au micro de Marie-Claude Julien.

Le conseiller du district de Châteaudun a appuyé la proposition.

La lettre de réprimande envers certains collègues, la rencontre que tu as organisée à l'extérieur où tu n’as pas invité certains collègues, c'est toutes des choses qui font que, selon moi, tu as envenimé les choses au lieu de les améliorer , a déclaré Luc Tremblay à l'endroit de Daniel Cournoyer.

Le conseiller municipal du district de Châteaudun, Luc Tremblay Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

À six voix pour et six contre, la proposition a automatiquement été battue.

C’est le maire suppléant lui-même qui a tranché le débat d’un vote décisif.

C’est le maire qui m’a placé à cet endroit-là et j'ai eu l’aval de la majorité du conseil , a rappelé M. Cournoyer mardi soir.

Le conseiller Richard Dober estime que Daniel Cournoyer aurait dû s’abstenir de voter, car il était, selon lui, en conflit d’intérêts.

Stagnation ou stabilité ?

Le conseiller municipal du district de Richelieu, Jonathan Bradley est l’un de ceux qui a voté pour le maintien en poste de Daniel Cournoyer, dans le but d’assurer une stabilité .

Depuis le 16 janvier, il y a plein de choses qui se passent à l'Hôtel de Ville. Les gens sont dans l’incertitude. C’était pour assurer une stabilité. M. Cournoyer assure le suivi de ses dossiers et est disponible à 100 % , a-t-il déclaré, en entrevue à Toujours le matin.

Si certains conseillers estiment que la Ville est plutôt dans une phase de stagnation depuis l’absence du maire, Jonathan Bradley émet des nuances.

Oui, il y a des gros dossiers qu’on a mis sur la glace, comme le Carrefour 40-55. Pour ce qui est du reste, les choses avancent quand même , dit-il.

Selon Pierre-Luc Fortin, le conseil municipal a manqué une occasion d’améliorer les choses à l’Hôtel de Ville.

Un choix a été fait de ne pas bouger et je pense que Dany aurait été un bon compromis pour tout le monde. On a rien à perdre d'essayer. Il fallait avoir une discussion. C’est pour améliorer la gouverne de la Ville , a-t-il déclaré mercredi matin.

Avec les informations de Jacob Côté