Arrestation injustifiée : un homme détenu contre son gré poursuit Montréal et le SPVM

Six mois après que son arrestation injustifiée eut fait le tour du monde par les réseaux sociaux et les réseaux de télévision, Brice Dossa – dont la clé des menottes avait été égarée par des policiers qui l'ont arrêté inutilement – réclame 125 000 $ à la Ville de Montréal et son service de police pour le préjudice qu'il a subi devant plusieurs témoins au Marché central.