La pénurie de personnel menace le maintien et le développement des services de garde

Selon la directrice du Réseau des services à la petite enfance de l'Est-du-Québec (RESPEQ), Anik Truchon, la pénurie de main-d'œuvre est un enjeu majeur dans les CPE .

« Ça peut arriver parfois que dans une nouvelle installation, un groupe ou deux groupes ne peuvent pas être en opération au complet faute de main-d'œuvre. » — Une citation de Anik Truchon, directrice du Réseau des services à la petite enfance de l'Est-du-Québec

Plus tôt cette semaine, on apprenait que 2956 éducatrices avaient quitté le réseau en 2021-2022, ce qui représente 10 % de toutes les éducatrices de la province. De plus, 71 % des services de garde de la province évalués par le ministère entre avril 2019 et novembre 2022 atteignaient le seuil de qualité jugé suffisant. Au Bas-Saint-Laurent, ce pourcentage baisse à 69 %.

On est inquiètes, c'est un chiffre très important , affirme Marylin Dion de l'organisme Ma place au travail.

C’est comme un cercle vicieux [pour les éducatrices] , a-t-elle ajouté en entrevue à Même fréquence. Si on ne se sent pas suffisamment formée et qu’on se sent submergée par la tâche et qu’on n’a pas l’aide adéquate, ça va nous donner encore plus l’idée de quitter le bateau plutôt que d’aller chercher de la formation , a-t-elle fait valoir.

« On a beau construire toutes les installations du monde, si on n’a pas d’éducatrices pour s’occuper de nos tout-petits, on n’arrivera jamais à compléter ce réseau-là. » — Une citation de Marylin Dion, porte-parole de Ma place au travail

Le RESPEQ ne peut quantifier pour l'instant le nombre d'éducatrices qu'il manque dans la région. On est en train de documenter la main-d'œuvre qui est nécessaire dans les installations, mais aussi dans les services de garde en milieu familial , précise Mme Truchon, ajoutant que ces données permettront bientôt d'avoir un portrait précis de la situation. Elle dit cependant que les garderies de l'Est-du-Québec n'ont pas recours à du personnel d'agence, comme c'est le cas dans d'autres régions.

Les services de garde dans la communauté, comme celui de Saint-François-d'Assise, dans la Matapédia, font partie des solutions, selon le RESPEQ. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / gracieuseté La Bougeotte

La valorisation de la profession, les formations accélérées, les partenariats avec les institutions d'enseignement et le recrutement à l'étranger font partie des solutions, estime-t-elle. Les services de garde dans la communauté, qui permet à des responsables de garderies en milieu familial de prendre soin des enfants à l’extérieur de leur propre résidence, sont aussi une solution d'avenir, dit-elle.