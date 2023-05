Calgary embauchera des préposés aux toilettes publiques de 2 parcs pour les surveiller

Afin d’augmenter le sentiment de sécurité dans son centre-ville, Calgary va embaucher du personnel pour nettoyer et surveiller les toilettes publiques situées dans les parcs municipaux Olympic Plaza et Century Garden.

Les préposés aux toilettes travailleront entre 10 h et 21 h tous les jours de la semaine. En plus de leur tâche de nettoyage, leur rôle sera de signaler rapidement tout incident.

Je suis très contente de ce projet pilote, car il permet de créer un environnement plus rassurant , a dit la mairesse Jyoti Gondek, qui croit que les familles qui fréquentent ces parcs seront satisfaites de la présence des préposés.

Le projet pilote est une collaboration entre la Ville et l’Alberta Alliance Who Educate and Advocate Responsibly (AAWEAR) qui aide les personnes souffrant de toxicomanie à se trouver un emploi. Le rôle du groupe pour ce projet pilote sera d’embaucher, de former et d'encadrer les futurs préposés.

C’est une bonne façon de remettre sur le marché du travail des personnes qui ont de la difficulté à en trouver un , dit Kathleen Larose, directrice générale du groupe dont une partie du personnel a souffert de toxicomanie, ou lutte encore contre cette maladie.

Elle ajoute que les préposés pourront aussi donner des informations sur les services offerts par l’organisation aux personnes qui vivent dans les parcs, afin de les encourager à recevoir l'aide disponible.

Ils seront également en contact avec les agents de la paix, les services de police de Calgary et des organisations d’aide aux toxicomanes comme le Downtown Outreach Addictions Program.

Le projet pilote de 600 000 $, financé en partie par la province, commencera lundi et se poursuivra jusqu’à la mi-octobre. Le financement permet d'embaucher des équipes de deux préposés par toilette, par parc. Chaque parc a une toilette publique.

En plus de leur uniforme et matériel d’entretien, les préposés auront chacun un émetteur-récepteur portatif pour rester en communication avec les membres de leur équipe.

Il y aura un coordonnateur pour l'équipe de jour, et un pour l'équipe de nuit. Nous allons aussi appeler les préposés chaque heure pour nous assurer qu'il n'y a pas eu d'incident , dit la directrice générale de l' AAWEAR , ajoutant que les préposés seront formés pour administrer les premiers soins et gérer des situations où il n’y a pas de danger imminent.

