Inondations : Mattawa déclare l’état d’urgence

Le niveau d’eau a augmenté d’environ 45 à 50 cm entre le début de la journée de lundi et mardi midi.

En entrevue à l'émission Morning North, sur les ondes de CBC, M. Bélanger a confié que la situation était quelque peu alarmante.

La Municipalité surveille de près l’évolution de la situation, précise le communiqué, et un plan est mis en place si des évacuations devenaient nécessaires.

Il est aussi indiqué dans le communiqué que le service des travaux publics a commencé à endiguer l’eau qui inonde la rue Mattawan.

Apprendre du passé

La préparation de sac de sable doit commencer mercredi à l’arrière de l’aréna Mike Rodden. L’heure exacte n’était pas encore précisée sur le site en matinée.

Mattawa a été le théâtre d’importantes inondations au printemps 2019.

Cette bande de terre avait été construite à Mattawa en 2019 en prévision de la hausse du niveau d’eau qui devait être causé par l’ouverture d’un barrage en amont. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Même si la situation ne semble pas aussi grave, le maire de Mattawa préfère être prêt.

« Il vaut mieux être prudent en ce moment. Vous savez, ils nous ont dit que nous aurions des inondations mineures, ce que nous vivons en ce moment. » — Une citation de Raymond Bélanger, maire de Mattawa

Mais une fois que vous avez été échaudés, vous apprenez , ajoute-t-il en référence aux importants dégâts du printemps 2019.

Tiziana Baccega Rosa, porte-parole pour Hydro One, affirme que l’entreprise de distribution d’électricité surveille de près la région de Mattawa, parmi d’autres, pour de possibles dégâts et pannes causés par les inondations.

Elle explique que les clients doivent être déconnectés pour des raisons de sécurité sont exonérés des frais de déconnexion, de reconnexion et de la période pendant laquelle ils sont privés d'électricité.

Niveau d'eau élevé à Timmins

La rivière Mattagami, dans la région de Timmins, est également surveillée de près, alors qu'une alerte de crue a été publiée mardi par l'office de protection de la nature locale.

Dans un communiqué, la Ville de Timmins a indiqué mercredi midi que la rampe de mise à l'eau de la rivière Mattagami est fermée en raison du niveau d'eau trop élevé.

Avertissement de crue dans le Grand Sudbury

Conservation Sudbury a publié un avertissement de crue mercredi en fin d'avant-midi.

Cela concerne la rivière Vermilion (incluant Val Thérèse, Chelmsford, Dowling, Whitefish et Nairn Centre), la rivière Wanapitei (pour St. Cloud, Wanup et une partie de la Première Nation de Wahnapitae), et une partie du ruisseau Junction (dans le secteur des lacs Mud, Simon et McCharles).

« Dans tout le Grand Sudbury, les niveaux d'eau ont baissé après la récente fonte des neiges, mais sont restés élevés. Les fortes pluies des quatre derniers jours ont eu un impact sur le ruissellement, ce qui a entraîné des débits très élevés. » — Une citation de Communiqué de Conservation Sudbury

Les gens vivent aux abords de ces cours d'eau sont priés de se préparer à une possible inondation.

Les niveaux ne vont pas descendre rapidement et les conditions changeantes doivent être surveillées de près , peut-on lire dans le communiqué.

Avec les informations d'Anne-Marie Trickey