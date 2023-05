Un professeur congédié non pour son opinion sur le glyphosate, mais pour son attitude

Le professeur de foresterie Rod Cumberland au Nouveau-Brunswick n’a pas été congédié pour ses opinions au sujet du glyphosate, mais parce qu’il était « une force perturbatrice et destructrice », selon une juge.

Le Collège de technologie forestière des Maritimes a congédié Rod Cumberland en juin 2019.

Rod Cumberland a intenté une poursuite pour renvoi injustifié. Il soutenait que l’établissement l’a congédié en raison de ses prises de position contre l’utilisation du glyphosate, un herbicide controversé.

Quelques mois avant son congédiement, M. Cumberland a remis en question l’indépendance de scientifiques du gouvernement qui ont dit à l’occasion d’un séminaire que l’emploi du glyphosate est sécuritaire.

Son avocat a présenté la preuve que l’entreprise forestière J. D. Irving s’est plainte qu’il affaiblissait l’avis de scientifiques.

L’avocat a aussi prouvé que le directeur du Collège, Tim Marshall, jugeait qu’il était important pour l’institution de maintenir des relations positives avec l’industrie.

Le Collège soutenait pour sa part qu'il l’avait mis à la porte pour avoir intimidé des étudiants, en plus de leur lancer des propos discriminatoires. Rod Cumberland a nié ces allégations.

Mais la juge en chef de la Cour du Banc du Roi, Tracey DeWare, a plutôt déterminé que M. Cumberland a été congédié en raison de son comportement toxique et que l'entreprise Irving n'avait rien à voir avec son congédiement.

La juge a souligné qu’il avait une approche rigide en matière de discipline et qu’il avait fait des commentaires désobligeants et sexistes en classe.

La juge précise dans sa décision que Rod Cumberland a affronté Tim Marshall au sujet d'une nouvelle approche plus inclusive dans le Collège.

Selon la juge DeWare, l’ex-professeur aurait pu être simplement réprimandé pour ses commentaires au sujet du glyphosate, n’eût été son comportement.

Une indemnité de 48 000 $

De plus, la juge reproche à Tim Marshall de ne pas avoir clairement expliqué à Rod Cumberland que son emploi était en jeu à cause de son comportement et de ne pas lui avoir donné l’occasion de se corriger.

Tracey DeWare accorde donc à Rod Cumberland une indemnité de plus de 48 000 $. Elle ordonne aussi au Collège de payer les frais juridiques de M. Cumberland, qui s'élèvent à 6700 $.

Selon l’avocat de M. Cumberland, Paul Champ, cela prouve que son client avait raison quand il disait que son congédiement était injustifié.

L’avocat du Collège, Clarence Bennett, a indiqué que son client ne ferait aucun commentaire.