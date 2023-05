Cinq Gee-Gees, un Ottavien et un Gatinois repêchés dans la LCF

Le repêchage de la Ligue canadienne de football (LCF), tenu mardi soir, a permis à plusieurs footballeurs de la grande région de la capitale nationale de trouver preneur. L’équipe locale, le Rouge et Noir d’Ottawa, a pigé dans sa cour arrière en mettant la main sur trois joueurs des Gee-Gees.

Le Rouge et Noir a jeté son dévolu sur le secondeur James Peter, sur le receveur Daniel Oladejo et sur le porteur de ballon Amlicar Polk, qui ont respectivement été choisis au 12e, 17e et 58e rang.

Deux autres membres de l’Université d’Ottawa ont entendu leur nom au repêchage, soit le botteur Campbell Fair, en 51e position, par les Stampeders de Calgary, et le secondeur Max Charbonneau, 20 rangs plus tard, par les Blue Bombers de Winnipeg.

Par l’entremise de leur compte Twitter, les Gee-Gees ont admis que ce fut une soirée bien spéciale pour notre programme et que les cinq étudiants-athlètes sont bien déterminés à s’illustrer dans la LCF .

Le Rouge et Noir d'Ottawa a lancé la soirée en se tournant vers Dontae Bull, joueur de ligne offensive de Fresno State. Le géant était présent à la Place TD où il a aussitôt apposé son nom au bas d’un contrat le liant pour les trois prochaines saisons avec l’organisation.

Le Rouge et Noir a l'habitude de miser sur des joueurs de ligne offensive en première ronde. Cette fois, l'équipe a choisi Dontae Bull (numéro 72), mardi soir. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Michael Owens

Les Alouettes misent sur un Ottavien et un Gatinois

Avec le cinquième choix de la première ronde, les Alouettes de Montréal ont choisi Jonathan Sutherland, un secondeur originaire d’Ottawa qui a disputé cinq saisons avec l’Université Penn State, dont quatre aux côtés d’un autre Ottavien, Jesse Luketa.

Il a toutefois une entente avec les Seahawks de Seattle, comme joueur autonome non repêché dans la NFL .

En vidéoconférence, il s'est décrit comme un joueur physique qui donne son meilleur effort à chaque jeu.

Les Alouettes ont pris un risque en sélectionnant Jonathan Sutherland, qui est sous contrat dans la NFL. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Scott Taetsch

Finalement, en huitième et dernière ronde, les Alouettes ont ajouté le Gatinois Maxym Lavallée, qui a remporté deux fois la Coupe Vanier au cours de ses quatre saisons avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

Celui qui a disputé son football scolaire à Gatineau avant de prendre la route de Québec pour ses études collégiales et universitaires avait été nommé recrue de l’année du Réseau du sport étudiant du Québec, en 2018.

Au cours de sa carrière avec le Rouge et Or, Maxym Lavallée (22) est parvenu à briller lors des grandes occasions, notamment lors des matchs contre les Carabins de l'Université de Montréal. (Photo d'archives) Photo : Rouge et Or de l'Université Laval

Maxym Lavallée s’est aussi forgé une réputation de joueur qui sait briller lors des grandes occasions. Lors de la Coupe Vanier 2018, il avait réalisé deux interceptions. Quatre ans plus tard, il a aussi mis son empreinte sur le titre du Rouge et Or en réalisant sept plaqués.

Avec les informations de La Presse canadienne