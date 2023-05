COVID longue : l’Ontario n’a pas d’approche « coordonnée », prévient le ministère

L'approche actuelle de l'Ontario au sujet des patients souffrant de symptômes à long terme de la COVID-19 est « fragmentée » et pourrait mener à un manque de soins pour ces derniers, selon des documents du ministère de la Santé obtenus par La Presse canadienne.

La Presse canadienne a obtenu ces documents internes grâce à la Loi sur l'accès à l'information.

L'Ontario n'a pas d'approche coordonnée , peut-on lire dans un message remontant à juin.

« Certains fournisseurs répondent à la demande immédiate pour les soins post-COVID, mais ces services sont insuffisants, fragmentés et insoutenables sans financement. » — Une citation de Extrait d'un document du ministère de la Santé obtenu par La Presse canadienne

De 10 % à 20 % des personnes qui contractent la COVID-19 souffrent toujours de symptômes plus de trois mois après leur infection, souligne le même document gouvernemental, qui met en garde contre l'impact possible sur le système de santé, le taux d'absentéisme du travail et l'économie.

Le ministère ontarien de la Santé y ajoute que d'autres provinces comme le Québec, l'Alberta et la Colombie-Britannique sont des chefs de file nationaux , en matière de COVID longue.

La fatigue chronique, l'anxiété et les pertes de mémoire figurent parmi les symptômes possibles de la COVID longue.

Annonce qui n'a jamais eu lieu

Un autre document obtenu par La Presse canadienne fait état d'une annonce prévue en décembre dernier sur la COVID longue, une annonce qui n'a jamais eu lieu.

Hannah Jensen, attachée de presse de la ministre de la Santé Sylvia Jones, n'a pas voulu commenter la question, mais rétorque à La Presse canadienne que le gouvernement a mis en place un code de facturation pour la COVID longue que les médecins peuvent utiliser.

« Nous allons continuer à collaborer avec nos partenaires en santé pour faciliter l'accès à des soins de haute qualité. » — Une citation de Hannah Jensen, porte-parole de la ministre de la Santé

Impact sur les soins fournis?

L'Hôtel-Dieu Grace à Windsor a fermé l'an dernier sa clinique traitant les patients qui souffrent de la COVID longue, parce qu'elle accaparait des ressources d'autres services, allongeant les listes d'attente pour ces programmes.

Janice Dawson de l'hôpital explique que le financement provincial était « désordonné » et que l'établissement ne recevait pas d'argent supplémentaire pour la COVID longue.

Selon les documents obtenus par La Presse canadienne, la province a accordé 2,3 millions de dollars en 2021-2022 à Santé Ontario pour couvrir les dépenses de huit hôpitaux qui avaient des cliniques pour la COVID longue, mais il n'y avait aucun engagement financier pour 2022-2023.

Selon Mme Dawson, il y aurait un « meilleur effort de coordination entre les secteurs » si le gouvernement avait une stratégie provinciale.

Le Dr Kieran Quinn, chercheur sur la longue COVID pour le Système de santé Sinai à Toronto, croit lui aussi qu'il est essentiel d'avoir une stratégie provinciale sur le sujet.