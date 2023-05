Des enfants assistent, malgré eux, à un procès pour agression sexuelle

Les élèves de l’école primaire Laviolette à Trois-Rivières participaient à une journée d’immersion au palais de justice dans le cadre du programme La cour d’école, offert par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Or, lors de leur visite, une dizaine d’élèves âgés de 10 et 11 ans sont entrés, en observateurs, dans une salle d'audience où le juge Simon Ricard rendait sa décision dans le procès de Roger Arpaïa, reconnu coupable de 6 chefs d’accusation de nature sexuelle envers une enfant de 9 ans. Le juge décrivait alors, avec détails, les agressions subies par la victime.

Ils sont restés sur place deux minutes environ, le temps que les accompagnateurs comprennent ce qu’ils étaient en train d’écouter.

Des procureurs encadraient la visite. Une éducatrice spécialisée de l’école qui accompagnait le groupe s’est empressée d’intervenir auprès des élèves pour revenir sur les propos qu’ils venaient d’entendre, pour ne pas que ça devienne une expérience qui soit négative pour eux , a précisé la porte-parole du Centre de services scolaire Anne-Marie Bellerose.

L’événement était quand même supervisé par des gens qui connaissent le système judiciaire et le fonctionnement d’un palais de justice , tient-elle à préciser. Elle ajoute toutefois que c’est une activité importante et intéressante et on y croit . L’école n’entend pas y mettre un terme. On va s’assurer que la prochaine fois, ça ne se reproduise plus . Les parents seront informés des événements par la direction de l’école.

Le programme La cour d’école auquel les élèves ont participé offre aux jeunes du primaire des ateliers qui s’échelonnent sur 17 semaines. Le point culminant du programme est la simulation d’un procès.

C'est principalement la raison pour laquelle ils étaient au palais de justice. Ils ont reproduit un procès avec juge et avocats.