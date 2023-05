La grève des chauffeurs d’autobus s’intensifie en Outaouais

Ils se joignent aux chauffeurs des entreprises Autobus LaSalle et Bigras Transport, qui ont entamé leur mouvement, lundi.

Avec l'ajout de l’entreprise Autobus Campeau et ses 570 véhicules au mouvement, mercredi, près de 730 autobus scolaires sont à l'arrêt.

Leur syndicat Teamsters Canada réclame de meilleures conditions salariales pour ses membres.

On est un peu loin des attentes des chauffeurs. Les gouvernements ont réinvesti massivement dans le transport scolaire lors des dernières négociations avec les transporteurs, l’été passé. Ce que l’employeur a mis sur la table est nettement insuffisant en rapport avec les sommes qui ont été ajoutées , a estimé Denis Ouellette, agent syndical représentant les membres des Teamsters Canada, en entrevue à l'émission Les matins d'ici, mercredi.

« Quelqu’un pour qui c’est son travail n’a pas le choix d’avoir un deuxième ou un troisième emploi. » — Une citation de Denis Ouellette, agent syndical représentant les membres des Teamsters Canada

L'offre patronale est actuellement insuffisante, a-t-il ajouté, expliquant que les chauffeurs d'autobus gagnent à peine 500 $ brut par semaine, lorsqu'ils commencent, pour seulement 183 jours de travail, ce qui les force à avoir recours à l'assurance-emploi.

Ce qu’on tente d’obtenir pour les chauffeurs, ce sont de meilleures conditions salariales. On vit présentement une pénurie de main-d’œuvre de partout au Québec et particulièrement au niveau du transport scolaire. Ce n’est pas une profession qui est attrayante. On travaille 20 heures par semaine, des horaires brisées, on gagne à peine 20 000 dollars par année. Les gens ne peuvent pas vivre de ça. Si on n’est pas en mesure de revaloriser la profession, [...] on n’y arrivera pas et les bris de service vont continuer. [...] La relève n’est pas au rendez-vous , a plaidé le représentant syndical.

Actuellement, aucune rencontre n'est prévue avec aucun des transporteurs, a-t-il souligné.

Nous, ce qu’on veut, c’est que les chauffeurs travaillent. Mais l’employeur n’a même pas daigné me répondre. Le message que ça m’envoie, c’est que ça ne le dérange pas que les chauffeurs soient en grève et que les enfants n’aient pas de transport, parce que sinon, on m’aurait parlé.

Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) a invité les parents, dans une lettre, mardi après-midi, à prendre connaissance des mesures transmises par les écoles afin d’assurer la sécurité et de permettre la présence des élèves et du personnel .

Nous faisons appel à votre collaboration pour limiter le trafic autour des écoles lors de l’arrivée et du départ des élèves. Vous êtes encouragés à privilégier, dans la mesure du possible, le transport actif et collectif. Dans le cas où vous devrez avoir recours à votre voiture, nous vous encourageons à organiser du co-voiturage et à vous stationner dans les rues avoisinant l’école plutôt qu’à l’école même , a écrit le CSSPO .

Trouver d'autres solutions pour les parents

Tous les centres de services scolaires de l’Outaouais sont concernés par cette grève, à l’exception du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallée.

L’organisme MOBI-O, qui fait la promotion de la mobilité active, craint que cette grève n’encourage les parents à utiliser l’auto solo pour reconduire leurs enfants à l’école.

Diverses solutions sont proposées aux parents. L’organisme recommande d’envoyer les enfants qui résident tout près et qui peuvent bénéficier de brigadier scolaire à pied, à vélo ou en trottinette.

Le transport en commun constitue une proposition intéressante pour les enfants qui habitent plus loin, souligne l'organisation.