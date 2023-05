La GRC a manqué à ses obligations linguistiques à l’Île-du-Prince-Édouard

Le plaignant a souligné que les communications du corps policier étaient inégales en français et en anglais. Il s’agissait des comptes Twitter @GRCIPEtrafic et @RCMPPEITraffic qui servaient jusqu’en 2021 à informer le public des conditions routières dans la province.

Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles du Canada. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Les mêmes renseignements n’étaient parfois traduits en français que quelques heures après leur publication en anglais. Dans certains cas, il n’y avait même aucune version française.

Par exemple, durant la matinée du 16 mars 2021, un gazouillis faisant état des conditions routières hivernales dangereuses a été publié en français presque quatre heures après celui en anglais.

Le commissaire Raymond Théberge affirme dans son rapport d’enquête que si une publication met en garde le public contre un danger imminent, l’ensemble du public devrait avoir accès à ces renseignements dans les deux langues officielles simultanément.

Le fait d’attendre quelques heures risque d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité du public, selon lui.

La GRC s’explique et corrige le tir

La GRC est tenue d'utiliser des services de traduction officiels, explique le commissaire Théberge dans son rapport d’enquête.

Selon la GRC , dans le cas des incidents signalés par le plaignant, des employés ont publié des gazouillis en anglais et n’ont pas informé le stratège en communication qu’il fallait les traduire.

La GRC à l'Île-du-Prince-Édouard exige maintenant que les employés responsables des comptes envoient d’abord leurs gazouillis aux communications avant toute publication.

Le commissaire Théberge conclut son rapport en félicitant la GRC pour avoir apporté les correctifs nécessaires à ses procédures.

Étant donné que la GRC a fourni des preuves de la mise en œuvre des recommandations, je considère que celles-ci ont été entièrement mises en œuvre. Je tiens à saluer les mesures prises par la GRC pour résoudre le problème , peut-on lire dans son rapport.

Le juriste Michel Doucet, expert en droits linguistiques, rappelle que ce n'est pas la première fois que des institutions provinciales ou fédérales manquent à leurs obligations linguistiques sur les réseaux sociaux.

Les rappels d’urgence de la GRC pendant la pandémie aussi, on a vu à plusieurs reprises des manquements à ce niveau, au niveau des informations qui étaient diffusées. C’est peut-être difficile parfois pour les institutions de le faire simultanément sur les réseaux sociaux. On ne peut pas le faire en même temps. Il y en a toujours un qui précède l’autre. Mais on ne peut pas attendre quelques heures ou même une journée ou ne pas le faire du tout et s’attendre que ça respecte la loi sur les langues officielles , explique Michel Doucet.

Le juriste Michel Doucet. Photo : Radio-Canada

La GRC n’a rien publié sur les deux comptes Twitter en question depuis septembre 2021. Ses dernières publications faites simultanément dans les deux langues officielles invitent les gens à consulter plutôt ses autres comptes @GRCIPE et @RCMPPEI où elle centralise maintenant ses renseignements destinés au public.

D'après un reportage d'Océane Doucet