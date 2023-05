Deux Rouge et Or repêchés par les Alouettes

Après avoir fait la pluie et le beau temps à l’Université Laval, David Dallaire et Maxym Lavallée tenteront de faire de même au stade Percival-Molson. Les Alouettes de Montréal ont fait des deux joueurs vedettes du Rouge et Or leurs choix de 2e et 8e ronde, mardi soir, au repêchage de la Ligue canadienne de football.