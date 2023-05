On a hélas appris peu de choses. C’est que la ministre des Transports elle-même, lors de sa nomination, est montée à bord d’un train qui était pratiquement déjà arrivé à destination.

Geneviève Guilbault dit avoir reçu une présentation du projet dans les deux semaines ayant suivi son entrée en poste, mais les grandes décisions étaient déjà prises. Elle n’a pas été en mesure d’expliquer comment il se fait que l’opération ait été si mal planifiée. On n’en a pas beaucoup appris non plus sur ce qu’elle avait fait l’automne dernier pour s’assurer que tout se passe bien, outre se fier aux assurances de la Société.

Le nouveau président-directeur général de l’organisme a été envoyé au front à plusieurs reprises pour répondre aux questions plus pointues des députés, mais Éric Ducharme a rapidement fait baisser les attentes, en rappelant qu'il n'était en poste que depuis 18 jours ouvrables .

Les nombreux dirigeants de la SAAQ assis à ses côtés n’ont pas été non plus d’un grand secours. Résultat : comprendre la logique derrière les choix qui ont été faits demeure difficile et bien des zones d’ombre persistent.

Pour le reste, les explications offertes ont été aussi laborieuses que peu rassurantes. Selon une évaluation de maturité avec le référentiel du gouvernement réalisée en 2021, la SAAQ avait un grand degré de maturité informatique . Les projets qu’elle avait réalisés jusqu’alors s’étaient bien déroulés. Encore mieux, dans une matrice à deux axes et quatre quadrants , elle se classait en très bonne position. On ose à peine imaginer ce qui se serait passé s’il en avait été autrement.

La ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbault Photo : Radio-Canada

En bon avocat, le député libéral André Albert Morin a multiplié les questions, sans toutefois réussir à percer tout à fait le jargon bureaucratique qu’on lui servait. Son collègue Étienne Grandmont de Québec solidaire n’a pas eu beaucoup plus de succès.

À peine a-t-on admis que les hypothèses de travail sur l’utilisation des services en ligne et en succursale se sont avérées non réalisées et que les mesures de mitigation auraient pu être augmentées . On a au moins eu l’assurance que le manque de formation du personnel n’était pas en cause. Au terme de 55 000 heures d’apprentissage, 94 % des employés étaient persuadés de pouvoir opérer le nouveau système.

Le plus inquiétant est sans doute que les protocoles et les mécanismes mis en place pour assurer la bonne marche de l’opération n’aient pas permis d’en déceler les failles. En d’autres mots, on n’a pas su percevoir les signaux ou les indices qui laissaient entrevoir des difficultés. Au contraire, tous les indicateurs étaient au vert.

On connaît la suite : la ministre et la société ont été complètement prises au dépourvu lorsque la situation a dégénéré.

Et l’ancien PDG?

Après la déconfiture du mois de mars, le gouvernement a rapidement choisi d’écarter l’ancien président-directeur général, Denis Marsolais. Je ne comprends pas que la direction de la SAAQ n'a pas vu qu'en fermant ses bureaux trois semaines il y aurait un surplus d'achalandage à la réouverture , avait expliqué le premier ministre, insistant sur la nécessité, pour les dirigeants d’organismes publics, d’assumer les conséquences de leurs gestes.

En agissant ainsi, le gouvernement a toutefois privé les Québécois d’une partie des explications qui auraient pu les aider à mieux comprendre ce qui s’était passé et, surtout, à en tirer des leçons. Démis de ses fonctions, M. Marsolais n’a jamais eu à s’expliquer en commission parlementaire, même si l’opposition le souhaitait.

Certes, le nouveau PDG a annoncé hier avoir confié à PricewaterhouseCoopers le mandat d’effectuer un audit sur le processus décisionnel ayant conduit à la déconvenue de la SAAQ , mais la ministre ne s’est pas engagée à rendre entièrement public le rapport qui sera produit.

Quant aux autres responsables de ce fiasco, on ne sait toujours pas ce qu’il adviendra d’eux. Le nouveau PDG de la SAAQ dit vouloir prendre le temps d’analyser la situation avant d’apporter des changements à son équipe de direction.

Responsabilité ministérielle

En réponse aux questions qui lui étaient soumises, la ministre Guilbault a confessé que son expérience en informatique était très, très, très limitée, voire nulle . On retient toutefois de l’exercice que ce n’est pas tant l’outil lui-même qui est à l’origine des événements de l’hiver dernier, que la manière dont a été pensée son implantation.

La bonne nouvelle pour les membres du cabinet, c’est qu’ils n’auront pas besoin de se mettre aux sciences informatiques pour veiller à ce que la suite du virage numérique soit plus harmonieuse. De simples aptitudes de gestion suffiront.