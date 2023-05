Les Remparts de Québec plus qu’à une victoire d’éliminer les Olympiques de Gatineau

Ils ont été battus en prolongation 5-4 par l’équipe de l’entraîneur Patrick Roy, qui prend une sérieuse option sur la série, en avance 3-0 .

On est déçus, c’est sûr, on est frustrés. On aurait aimé gagner ce match. On sentait qu’on le méritait , a dit le défenseur Olivier Boutin, après la rencontre.

La défaite est frustrante parce que les Olympiques avaient connu une grande troisième période, après deux premiers tiers lors desquels ils n’avaient pas offert leur pleine mesure.

L’intention était là, mais on jouait nerveusement. On n’exécutait pas parce qu’on jouait avec la peur de perdre. On a dit aux gars de se faire confiance et en troisième, on a tout laissé sur la table , a mentionné l’entraîneur-chef Louis Robitaille.

La défaite est frustrante parce que les Olympiques avaient connu une grande troisième période. Photo : Gracieuseté Dominic Charette, Olympiques de Gatineau

Pour un deuxième match de suite, Gatineau a effacé un déficit de 3-1. Alexis Gendron a marqué son premier but de la série, en deuxième période, avant de voir Olivier Boutin égaliser et Antonin Verreault donner les devants aux Gatinois en troisième. Tout semblait alors possible pour les Olympiques.

Zachary Bolduc est toutefois venu jeter une douche froide sur les 5000 spectateurs du Centre Slush Puppie en marquant de la pointe avec moins de quatre minutes à jouer. James Malatesta a conclu le travail en prolongation pour Québec.

C’est difficile pour l’équipe. Ça fait trois matchs qu’on pense qu’on aurait pu aller chercher la victoire et on ne l’a pas eue. C’est frustrant, a souligné Verreault qui a connu un fort match avec sept lancers. Il a souvent été frustré par le gardien William Rousseau, qui l’a volé sur deux arrêts de grande qualité en première période .

La résilience des Remparts

Les Remparts vantaient leur résilience dans les minutes suivant la rencontre. Personne n’a paniqué devant la poussée des Olympiques à la fin du match.

On a été de même toute l’année. On s’est toujours battus et on l’a encore fait. Je n’ai pas senti de panique même s’ils ont marqué deux buts en troisième. Je me suis demandé si je prenais un temps mort, mais je n’ai pas senti [les joueurs] excités. Je sentais qu’ils voulaient aller chercher un but , a expliqué Patrick Roy.

L’intuition de l’entraîneur d’expérience a payé alors que James Malatesta a profité d’une erreur de Cole Cormier à la ligne bleue pour donner la victoire aux siens en échappée.

Ils ont marqué le premier but contre nous pour un deuxième match de suite. On est restés calmes et on n’a pas forcé le jeu. Rousseau a fait de gros arrêts et nous a gardés dans le match quand c’était 4-3. Cette équipe a du caractère et veut vraiment gagner , a lancé l’auteur du but gagnant.

Les Olympiques promettent une lutte acharnée au prochain match. Photo : Gracieuseté Dominic Charette, Olympiques de Gatineau

J’aime la pression. J’adore ça, c’est une bonne motivation. On est capables de gérer cette pression parce qu’on l’a vécue l’an dernier contre Shawinigan. Je me sens plus à l’aise cette année dans ces situations , a ajouté le gardien des Diables rouges.

Les Olympiques promettent une lutte acharnée au prochain match

Certains pourraient penser que les Olympiques ont déjà abandonné. En retard 0-3, il est plutôt rare qu’une formation revienne de l’arrière pour l’emporter. Après trois rencontres chaudement disputées, Louis Robitaille veut y croire.

On est là. On va sortir fort demain. Honnêtement, je crois en ce groupe. Si une équipe peut remonter, c’est bien celle-là , a lancé l’entraîneur-chef.

« La chimie est forte dans cette équipe et on est soudés. On s’aide quand ça va moins bien. On va essayer de rester calmes et gérer nos émotions. » — Une citation de Olivier Boutin, Olympiques de Gatineau

Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini. C’est arrivé dans la WHL . Les Blades de Saskatoon ont battu Rebels de Red Deer dans cette situation-là , a tenté de se convaincre Verreault.

Une chose est certaine, les Remparts ne comptent pas prendre leurs adversaires à la légère, rappelant le bon vieux cliché que la dernière victoire est la plus difficile à obtenir.

On va savourer cette victoire et dans 20 minutes dans l’autobus on va l’oublier. On a un travail à faire demain. On va sortir fort et batailler pour aller chercher la victoire , a assuré Malatesta.